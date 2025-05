EE. UU. y Guatemala fortalecen alianza con la iniciativa "Mano a Mano"

-

"Mano a Mano" impulsa un movimiento colectivo hacia un futuro más justo, equitativo y con mayores oportunidades para todos los guatemaltecos.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala anunció un nuevo impulso a su colaboración con el país, enfocándose en mejorar la salud y la calidad de vida de la población guatemalteca a través de una alianza por el bienestar social.

"Juntos no solo construimos un camino, sino un puente firme hacia un futuro mejor." #EmbBradley y el presidente @BArevalodeLeon celebraron nuevos aliados en la Alianza Hogares, donde líderes empresariales, ONGs, comunidades multireligiosas y filántropos unen esfuerzos para… pic.twitter.com/JRdWwztvVI — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) May 29, 2025

El programa "Mano a Mano", impulsado por el Gobierno de Guatemala, busca ofrecer oportunidades concretas que reduzcan la necesidad de migrar de forma irregular, brindando alternativas sostenibles dentro del país.

(Foto: Embajada de Estados Unidos en Guatemala)

El embajador estadounidense Tobin Bradley y el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo destacaron la importancia de nuevos aliados en la "Alianza Hogares".

Este esfuerzo reúne a empresarios, organizaciones no gubernamentales, comunidades religiosas y filántropos, quienes colaboran para sustituir pisos de tierra por condiciones habitacionales dignas, con el objetivo de mejorar la salud y bienestar de las familias.

(Foto: Embajada de Estados Unidos en Guatemala)

Todo esto se realiza con el respaldo de la iniciativa "Mano a Mano", como un trabajo en equipo para fomentar el desarrollo regional y combatir las causas de la migración.

Mano a Mano

La iniciativa "Mano a Mano" se orienta a enfrentar de manera integral la pobreza y la desnutrición crónica que afecta especialmente a las comunidades. Para lograrlo, diversas entidades estatales colaboran con acciones coordinadas que trabajan directamente las raíces de estos problemas.

(Foto: Embajada de Estados Unidos en Guatemala)

Este esfuerzo interinstitucional también invita a sumarse a otros actores clave, como la sociedad civil, autoridades locales e indígenas, el sector empresarial y organismos internacionales, con el fin de lograr un cambio sostenible y de largo plazo.

OTRAS NOTICIAS: José Manuel Contreras renueva contrato con Comunicaciones