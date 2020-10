EE.UU.: Una mujer de unos 30 años murió de Covid-19 en un avión

La historia de una mujer de 30 años que murió por Covid-19 en un vuelo en Estados Unidos se dio a conocer recientemente, pese a que el deceso ocurrió en julio

El sitio de noticias BuzzFeed News dio a conocer la historia de una mujer de aproximadamente 30 años que falleció cuando un avión estaba a punto de despegar de Arizona con destino final a Texas, según revelaron este domingo.

El hecho ocurrió el 25 de julio; sin embargo, fue hasta hace pocos días que se indicó que la causa de la muerte fue por Covid-19.

La mujer no fue identificada. Únicamente se sabe que residía en Garland, Texas, de acuerdo con Lauren Trimble, una funcionaria del condado de Dallas. Tampoco se ha revelado la compañía aérea que haría el vuelo.

Hasta el momento, no se tiene certeza de si se sabía que la mujer padecía de Covid-19. Antes de morir, tenía problemas para respirar y le proporcionaron oxígeno, según explicó Clay Jenkins, juez del caso. Además del Covid-19, ella padecía de factores de alto riesgo, según un boletín proporcionado por las autoridades el domingo.

NEW: Dallas County Reports 493 New Positive 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Cases and 1 Death

504 Total Cases Reported Today Including 11 Older Cases and 50 Probable Cases pic.twitter.com/uMFRcAlvCn — Clay Jenkins (@JudgeClayJ) October 14, 2020

"Recomendaría encarecidamente a las personas que no piensen que son invencibles de Covid-19 porque no creen que están en una categoría de alto riesgo", dijo Jenkins. Esto con relación a que inicialmente se consideraba como grupo más vulnerable a los adultos mayores, pero desde junio y agosto la tendencia predominante fue que las personas entre 20 y 29 años fueran las más afectadas, según un estudio de la CDC.

Otro estudio de la CDC revela que 1 de cada 5 personas entre 18 y 34 años con resultado positivo a Covid-19 no pudo recuperarse después de algunas semanas y se enfrentan a males crónicos.