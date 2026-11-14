Ejército mantiene activos seis puestos de control y registro en Izabal

El Ejército de Guatemala reforzó la seguridad y control en seis puntos del departamento de Izabal este sábado.
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Un masivo despliegue de elementos del Ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC) se registró en horas de la tarde del sábado 14 de noviembre en distintos puntos de conexión entre Izabal y Zacapa.
El operativo, según la institución militar, posee el objetivo de brindar seguridad y control del sector en marco del del Plan Soberanía e Independencia.
Los sectores que se reforzaron los operativos de seguridad y se instaló puestos de control son:
- Los Amates: Cruce de aldea El Rico, kilómetro 199 de la ruta CA-9.
- Livingston: Cruce de Río Dulce y El Estor, ubicado en el kilómetro 275 de la ruta CA-13.
- Los Amates: en la Aldea Playitas, se ha instalado patrullajes por las autoridades
- Gualán: en ruta hacia la aldea Mayuelas, con destino al municipio de Los Amates, Izabal.
- Desde el kilómetro 106 hasta el ingreso al municipio y en Puerto Barrios, en el cruce Entre Ríos, en el departamento de Zacapa.
Se espera el pronunciamiento de las autoridades para determinar posibles hallazgos y los resultados de este refuerzo de seguridad en las en rutas estratégicas de conexión entre ambos departamentos.