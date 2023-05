¿Qué fue de Eliana Beltetón? Una de las más queridas de "Con buena onda"

Eliana Beltetón es la guatemalteca que se ganó el corazón de todos desde su aparición en "Con buena onda" ¿Qué hace ahora?

Es originaria de Guastatoya, El progreso y se mudó a la ciudad de Guatemala a los 17 años.

"Era una chavita que quería salir de su pueblo y ser modelo, entonces me vine", contó en una entrevista en el programa de Televisiete 'Apartamento 7', "Me encanta la gente, las cámaras y la coquetería", dijo.

Acerca de cómo llegó al show dijo:

"Con buena onda llegó a mi vida como si nada, desde pequeñita he sido muy coqueta, entonces mi hermana me dijo que estaban haciendo un casting para entrar y era a las 3 de la tarde, pero yo llegué al programa a las 5, cuando estaba comenzando. El programa tenía un mes de haber salido al aire, habían llegado como 2 mil chavas, me pusieron a bailar y ese mismo día me dijeron: 'estás contratada', pasé preparándome un mes antes de salir al aire", dijo.

Acerca de su vida en Guastatoya dijo: "Me encantaba jugar fútbol con mis primitos y en el colegio siempre jugaba basquet".

Ahora la famosa es madre y además entrena para tener un cuerpo escultural, mantiene su vida en privado así que se desconoce a qué se dedica en la actualidad.

MIRA SU EVOLUCIÓN:

Foto: Oficial.

Eliana robó suspiros en el famoso programa. Foto: Instagram

Foto: Instagram

Foto: Oficial

ASÍ LUCE AHORA:

Foto: Redes sociales

Foto: Instagram