Elizabeth Olsen reveló que es fan de "Yo soy Betty, la fea"

De manera sorpresiva y durante una entrevista la actriz, Elizabeth Olsen confesó que es una fanática de la famosa serie "Yo soy Betty, la fea".

En una entrevista con el programa "The Jess Cagle Show" de la radio estadounidense SiriusXM, la intérprete de la Bruja Escarlata en "WandaVisión" reveló detalles de su infancia y su vida en "Full House" donde trabajaron sus hermanas, las gemelas Olsen.

Elizabeth dijo que desde niña su mundo giró alrededor de la actuación y durante sus campamentos de verano montaban obras de teatro de sus programas favoritos.

Elizabeth y sus hermanos: las gemelas Olsen y Trent. (Foto: Oficial)

Cuando uno de los host le preguntó cuáles fueron esos shows que convirtió en musicales a lo que la famosa de Marvel respondió con una anécdota acerca de la famosa telenovela colombiana:

"Hicimos 'Betty, la Fea' antes de que hicieran la versión estadounidense 'Ugly Betty', mis amigos la miraban en televisión y jugábamos a traducirla, así que recreamos 'Betty, la Fea, el musical' en nuestra clase de español".

"Qué sofisticado", contestó uno de los conductores entre risas, "Así lo pensamos", respondió.

"¿Tus padres te dejaban correr por el estudio de 'Full House' mientras tus hermanas trabajaban y durante la realización de sus películas o te decían: 'no, tú debes estar en la escuela'", le preguntaron.

Elizabeth Olsen protagonizó WandaVisión. (Foto: Oficial)

"Nunca fui a los lugares divertidos a los que ellas iban porque yo asistía a mi campamento de teatro de verano, pensaba que me lo estaba perdiendo, pues ellas filmaron en Roma, París y Australia y yo no fui a esos países hasta que fui adulta, sabía que podía ir, pero si lo hacía me perdería mi campamento, por eso decidía no ir", explicó.

El momento en el que habló de Betty, la Fea: