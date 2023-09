Ella es Karla Calvillo, la locutora que salió de "A todo dar" de la Yosi Sideral

-

La locutora Karla Calvillo recientemente salió del programa "A todo dar" tras estar 18 años conduciéndolo.

La querida por muchos, Karla Calvillo, es reconocida por su participación en el programa radial "A todo dar" de la emisora Yosi Sideral, pero además, es multifacética, pues también es cantante, bailarina y actriz.

Según Guatemaltecos Ilustres, inició su incursión en las artes a los 11 años, ahora se a consolidado como actriz en las obras de teatro y musicales "Pocahontas", "Godspell", "West Side Story", "Once On This Island", "Jesucristo Súper Estrella", "Chicago-Cabaret", entre otras.

También tiene una carrera de televisión tras trabajar en el programa de Guatevisión, "De fiesta", conocido por sus trabajos de parodias.

Como cantante, la conductora temas de su autoría como "Radar", "Ese lugar" y "Para qué". Su asombrosa vos es alabada por muchos, quienes adoran su carismática personalidad. Para despedirse del programa que acompañó durante 18 años, la locutora cantó una canción sobre sus compañeros.

A pesar de que se despidió de este programa, Karla Calvillo no sale de la radio, pues ahora estará conduciendo de 9:00 a 13:00 horas en La Nueva Fabu Estereo. Anteriormente también conducía en La Grande 99.3.

Seguidores del programa han comentado que el programa no será lo mismo sin ella, pero le desean muchos éxitos en sus próximos proyectos.