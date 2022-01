La historia de Fuiste tú y de cómo Christina Aguilera fue sustituida por Gaby Moreno

Ricardo Arjona reveló la historia detrás del éxito "Fuiste tú" y de cómo terminó haciendo el dueto con Gaby Moreno.

OTRAS NOTICIAS: La tierna e inédita foto de Ricardo y Adria Arjona

En un video especial Arjona decidió contar la historia detrás de su éxito con Gaby Moreno, incluso contó que una estrella internacional lo habría acompañado en este sencillo.

"Voy a tratar de resumir la creación de 'Fuiste tú' y los accidentes que hubo en medio, no lo voy a contar todo, hubo varios", explicó al iniciar su relato.

"Hoy en esta celebración me pareció interesante contar un poquito de qué se trató, cómo fue la historia y cómo se defendió sola esta canción en todo este tiempo", afirmó dando impresionantes detalles que los fanáticos agradecerán.

Acerca de la composición

"Yo estaba justamente con este piano, yo lo tenía en un lugar que yo habitaba en Puerto Vallarta, México, en esa misma época escribí dos canciones: 'Fuiste tú' y 'Mi novia se me está poniendo vieja', ambas canciones muy importantes, algo estaba pasando conmigo, escribí muchas canciones en Puerto Vallarta".

(Foto: Youtube)

¿Cómo nació el tema?

"... Lo tenía que cantar una mujer y no lo corregí, el segundo verso me llevó a gestar una canción que tenía que cantar con alguien, eran las 2 de la mañana, Elizabeth Meza, cantante mexicana, extraordinaria, imaginen ustedes recibir una llamada a las 2 de la mañana, le dije: 'perdón negrita pero necesito saber si esto no está muy bajo para una mujer y me dijo, 'no, es cantable, está bajo pero, sí'".

"Alguien me dijo después que para cantar esa canción hay que hacer apnea, debe ser de una sola respiración, muy poca gente la hace de una sola respiración, en esa canción termino realmente agotado porque ese coro lo lleva a uno a notas altas y a no respirar", explicó.

Christina Aguilera...

"Tuve la canción terminada, hicimos las cuerdas en Nashville y la gente de Sony propuso tres nombres muy importantes para cantar la canción, nunca lo dije, lo voy a decir hoy después del billón de views", aclaró.

"El nombre con quien íbamos a hacer la canción después de ella haber aceptado cantarla, a mi me tenía muy emocionado, era Christina Aguilera, nunca lo dije, ella me había dicho que sí", aseguró el guatemalteco.

Christina Aguilera habría interpretado "Fuiste tú" con Ricardo Arjona. (Foto: AFP)

¿Por qué razón no se concretó la colaboración?

"Yo ya tenía el disco hecho y tenía la fecha de lanzamiento, todo iba muy bien, a ella le había gustado mucho la canción pero llegó un momento en que alguien me dijo: 'mirá, está pasando por ciertas cosas, de la misma manera que te dice que puede grabar este día, puede ser que lo grabe un mes después', yo no me la quise jugar, esa incertidumbre no me gustaba".

Cómo conoció a Gaby Moreno:

"Toco la puerta de un par de cantantes latinoamericanas nuevas, una de ellas fantástica, que tenía para mi absolutamente todo lo necesario, grabamos la canción pero pasó algo, se compartió la canción como una especie de demo, eso no me gustó y decidí que no era ese camino, entonces me acuerdo que mi familia me dijo que yo tenía que escuchar a una cantante guatemalteca y digo: '¿quién es?', comienzo a buscar y cuando escucho las primeras notas de ella ¡me mató!, Gaby estaba en Los Ángeles y le dije que si podía venir, fue como de hoy para mañana, le dije: '¿podés tomarte un avión de hoy para mañana aquí a México'? yo tengo un estudio, venite y lo grabamos".

"Pasaron varias cosas, cuando ella llegó al: 'Así se disfraza el amor para su conveniencia aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada a muerte', yo me quedé ¡con la boca abierta! y dije, 'no puede ser', todo aquello tan intempestivo hizo que... los versos o quedaran como yo quería y entonces me quedó aquello, el coro era extraordinario, una semana después le hablé a Gaby y le dije: 've al estudio que más te guste, el más cómodo donde te sientas y vuelve a cantar los versos, si quieres toda la canción y cantála como se te de la gana' y es cuando Gaby me devuelve la versión original".

"No tan original porque me quedé con los versos que hizo en Los Ángeles y con el coro que me había grabado en México"., aseveró.

Acerca del video en Guatemala y su confesión con el resultado:

"Después vino el video, decidimos que era una buena oportunidad para mostrar a Guatemala al mundo, era una excusa la canción, para contar esta historia de dos guatemaltecos cantándola y mostrar nuestro país, ¡vamos a presumir nuestro país!, yo en lo personal, con todo el respeto del director, un extraordinario director, pasaron varias cosas que no tuvieron que ver con él, a mi el video no... no era el video que yo quería porque ¡se me quedó corto mi país!, Guatemala es mucho más lindo de lo que aparece ahí".

Video "Fuiste tú". (Foto: Oficial)

La anécdota de Gaby Moreno:

Gaby también explicó en sus redes sociales su versión de la realización de la canción. A través de sus historias de Instagram contó qué pasó antes de la grabación con Arjona:

"Un día antes de viajar a México a grabar con Ricardo me fui a cantar toda la noche con mis amigos... no había buen sonido en ese lugar, no me oía nada y se me fue la voz porque la forcé demasiado, llegué al estudio en México sin saber si iba a poder grabar la canción pero ¡salió!".

Gaby Moreno en Fuiste tú. (Foto: Oficial)

ESCUCHA LA HISTORIA DE RICARDO ARJONA:

RECUERDA "FUISTE TÚ":