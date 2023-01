Ellas son las semifinalistas de Miss Universe

La representante de Guatemala Ivana Batchelor no logró pasar a la siguiente ronda. Sin embrago su compañera de cuarto, Miss Colombia sí hizo.

La 71 edición de Miss Universo, que se realiza en Nueva Orleans, Estados Unidos, desarrolla la gran final de este certamen de belleza. La primera ronda de eliminación ya ocurrió, tras las preliminares de hace algunos días y de esta depuración, quedaron solamente 16 concursantes.

Guatemala y México, por quienes algunos medios internacionales aseguraban que podían tener un cupo en el top final, quedaron fuera dejando a miles de mexicanos y guatemaltecos con el corazón roto.

Estas son las candidatas que pasaron al top 16:

Puerto Rico

Haití

Australia

República Dominicana

Laos

Sudáfrica

Portugal

Canadá

Perú

Trinidad y Tobago

Curazao

India

Venezuela

España

Estados Unidos

Colombia.