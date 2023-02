Despiden a empleada de Twitter que dormía en su oficina para "cumplirle" a Musk

La exempleada se hizo viral hace unos meses tras compartir una imagen durmiendo en las oficinas de Twitter para no ser despedida.

Esther Crawford era una de las pocas empleadas que quedaron en el equipo de producto de Twitter tras el nombramiento de Elon Musk como dueño oficial de la empresa.

La extrabajadora ocupaba el puesto de jefa de suscripciones de verificación de Twitter y hace algunos meses se volvió viral tras compartir una fotografía de ella durmiendo en el suelo de su oficina para cumplir con las exigencias laborales.

Sin embargo, eso no fue suficiente pues recientemente Crawford anunció que fue despedida. Además, dejó en claro que no se arrepiente de su arduo trabajo.

Foto: captura de pantalla

"Lo peor que podrías tomar al verme apostar todo en Twitter 2.0 es que mi optimismo o mi trabajo duro fueron un error. Los que abuchean y se burlan están necesariamente al margen y no en la arena", escribió en su cuenta de Twitter.

La mujer agregó que, pese a las dificultades en la empresa se encuentra "profundamente orgullosa" del equipo que se está construyendo.

Crawford trabajaba en Twitter desde 2020, cuando la empresa adquirió Squad, aplicación para compartir pantalla de la que era CEO. Luego tuvo a su cargo el departamento de diseño, ingeniería y finalmente fue jefa de verificación.

Desde que Musk adquirió la red social, aproximadamente 7,500 empleados han pasado a reducirse en 2,000 en total y el ambiente en la empresa se ha visto tenso por las decisiones del magnate.