Elon Musk lanza oferta millonaria para comprar Open AI empresa de Chat GPT

Musk ha realizado una oferta de adquisición de Open AI, la empresa de Chat GPT, valorada en 97.400 millones de dólares. Sin embargo, rechazan su oferta.

Después de adquirir Twitter, Elon Musk vuelve a intentar expandir su influencia en el mundo tecnológico. En esta ocasión, el empresario multimillonario ha fijado su atención en OpenAI, la organización sin fines de lucro detrás de la startup de inteligencia artificial que creó ChatGPT.

Musk ha realizado una oferta de adquisición valorada en $97.400 millones una cifra significativamente inferior al valor de mercado estimado de la empresa, que asciende a aproximadamente $300.000 millones.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, no parece interesado en la propuesta de Musk. De hecho, respondió con un contundente "no, gracias" en la plataforma X. (Imagen: obtenida de El País)

Sin embargo, el CEO de OpenAI, Sam Altman, no parece interesado en la propuesta de Musk. De hecho, respondió con un contundente "no, gracias" en la plataforma X. La oferta de adquisición de Musk puede interpretarse como una escalada en la disputa entre el empresario y OpenAI. Recientemente, Musk demandó a la empresa por diferencias en su transición de una organización sin fines de lucro a una empresa con ánimo de lucro.

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want — Sam Altman (@sama) February 10, 2025

Musk fue uno de los fundadores de OpenAI en 2015, pero abandonó la empresa en 2019, cuando Altman creó una subsidiaria enfocada en generar beneficios. Ahora, Musk acusa a OpenAI de haberse aliado con Microsoft, uno de sus principales inversores, para dominar el desarrollo de la inteligencia artificial.

Por otro lado, Marc Toberoff, abogado representante de los inversores expresó en una declaración escrita: "Si Sam Altman y la actual junta directiva de OpenAI, Inc. tienen la intención de convertirse en una corporación con fines de lucro, es vital que la organización benéfica reciba una compensación justa por lo que sus líderes le están quitando: el control sobre la tecnología más transformadora de nuestro tiempo"

Además añadió: "Es hora de que OpenAI regrese al código abierto y se centre de nuevo en la seguridad. Nos aseguraremos de que eso suceda".