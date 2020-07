Embajada de Canadá apoya labor de la Olla Comunitaria

No hay mejor manera de celebrar el #DiaDeCanada que ayudando a los menos afortunados. The best way to celebrare #CanadaDay is by helping those less fortunate. Rien de mieux que d'aider les moins fortunés pour célebrer la #FêteDuCanada @EyesAbroad @Yeuxsurlemonde #ConAmorDeCanada pic.twitter.com/Ll3edztgck