La Olla Comunitaria regresa bajo el lema #GuatemalaTieneHambre

El comedor solidario impulsado por integrantes del café Rayuela y la Olla Comunitaria volvió este lunes para sorpresa y alegría de muchas personas sin recursos que se aglomeraron para recibir un almuerzo este 1 de junio en la Plaza de la Constitución.

Al filo del mediodía, los voluntarios trasladaron mesas, bancos, desinfectante y platos de comida que beneficia a hombres, mujeres, niños y ancianos que no tienen cómo adquirir sus alimentos.

Bajo el lema #GuatemalaTieneHambre, el comedor solidario se instaló en la Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional de la Cultura, donde los integrantes leyeron un manifiesto, en el que reprochaba la falta de solidaridad del Gobierno para apoyar a estas personas que no cuentan con el apoyo ofrecido por el Ejecutivo ante la crisis que ha generado en el país la propagación del coronavirus.

“La Olla Comunitaria es un triunfo para las personas que a través de un voluntariado y donaciones demuestran que la solidaridad no tiene ni debe estar en cuarentena. Pero también debería ser tomada por el Gobierno de Guatemala como una derrota por que la reapertura significa que no tiene la capacidad y todavía no se han hecho cargo del hambre, del dolor y el sufrimiento que provoca en miles de hermanos guatemaltecos”, expresó Viviana Morales, una de las integrantes de este movimiento.

Desde la Semana Santa, cuando inició el comedor solidario, la Olla Comunitaria ha servido más de 40 mil raciones de comida tanto en la ciudad de Guatemala, como en el interior de la república. Así como la entrega de más de 2,000 bolsas de víveres a familias con banderas blancas.

Asimismo, la Olla Comunidad pide al presidente Alejandro Giammattei que dé la cara y que responda por las necesidades de los doctores que luchan contra la Covid-19, por las personas que no tienen trabajo, por las personas que se han quedado sin hogar y recursos para alimentarse.

Más comedores

La Olla Comunitaria ha abierto otros comedores en Quetzaltenango, Antigua Guatemala, Cobán, San Juan Chamelco y Santiago Atitlán. Pero este lunes se anunció la apertura en Santa Lucía Cotzumalguapa y en Petén.

También se cuenta con una Olla Comunitaria en San Salvador que a partir de esta semana se ha convertido en un centro de acopio para ayudar a los damnificados por la tormenta Amanda que recién afectó el vecino país así como en varios poblados de Guatemala.