Nueva Embajada de EE.UU. tendrá más ventanillas en los servicios consulares

La nueva sede de la Embajada de EE.UU. en Guatemala fue inaugurada este jueves 16 de marzo y ahora tendrá más ventanillas de atención al público.

La nueva sede de la Embajada de Estados Unidos (EE.UU.) en Guatemala tendrá más ventanillas de atención para las personas que tramitan su visa, por lo que se prevé agilizar el servicio consular.

El nuevo campus fue construido en 3.8 hectáreas de terreno y está ubicado en el Bulevar Austriaco, zona 16, a pocos metros de Explanada Cayalá.

La estructura y diseño del edificio, otorgó más espacio para los servicios consulares, que pasaron de tener no más de 10 ventanillas a 28, por lo que se espera que el número de citas pueda incrementarse en las próximas semanas.

En la actualidad se recibe un promedio de entre 500 a 650 citas diarias, pero al tener más ventanillas se prevé un incremento de atención.

(Foto: Jessica Gramajo/Soy502)

"El espacio de la sección consular está diseñado para ser más grande, más eficiente, más cómodo para los solicitantes de visa, así como para los estadounidenses que requieran de servicios consulares", indicó el embajador de EE.UU. en Guatemala, William Poop.

Además, indicó que no se trata sólo de que sea más grande, sino de la eficiencia en que se recibirá a las personas, ya que habrá espacios para sentarse y otras comodidades para aquellos que realicen sus trámites.

"El hermoso clima permite a los visitantes consulares esperar en el jardín, a la sombra de las pérgolas", subrayó el director de la Oficina de Operaciones de Construcciones en el Extranjero, William Moser.

De igual forma es amigable y accesible para las personas con discapacidad, ya que cuenta con rampas y otras facilidades para que puedan movilizarse de una manera más ágil.

No obstante, el edificio no cuenta con espacios para parqueo, por lo que los visitantes podrán dejar sus vehículos en Cayalá o centros comerciales aledaños. Aunque, si viajan en servicios de alquiler, hay un carril auxiliar para no interrumpir el tránsito cuando llegan los visitantes.

Inauguran edificio

La nueva sede de la Embajada americana fue inaugurada este jueves 16 de marzo con la presencia del canciller Mario Búcaro y del alcalde de la ciudad, Ricardo Quiñónez; así como tras personalidades diplomáticas, sociales y de Gobierno.

El edificio, que inició operaciones el 6 de febrero, tuvo un costo de 115 millones de dólares (unos Q897 millones) y se contrataron a 2,600 trabajadores guatemaltecos de 450 empresas locales.

"Llegar a este día tomó casi una década. Inauguramos los trabajos en este sitio el 4 de abril de 2018. Pero el proceso de seleccionar esta ubicación, hacer los estudios ambientales y arqueológicos y obtener el terreno se remonta a muchos años antes de eso", dijo Popp, al celebrar la inauguración de la nueva sede que calificó como una "instalación de vanguardia".

El nuevo campus albergará a todas las agencias estadounidenses en Guatemala, como la USAID, los Centros para el Control de Enfermedades, la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, los Departamentos de Defensa, Comercio, Agricultura y Seguridad Nacional, entre otros.