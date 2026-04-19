Cobán sufre lesión de sus dos porteros y Óscar Mejía ataja ante Achuapa

Una insólita situación se vivió en el juego entre Cobán Imperial y Achuapa con la salida de los dos porteros.
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Una situación poco común se vivió en el juego entre Cobán Imperial que ganó 3-1 al descendido Achuapa.
Primero, se dio la lesión de Tomás Casas, quien fue sustituido por Víctor Ayala en la primera mitad.
Sin embargo, tan solo tres minutos después de su ingreso, "el Lobo" Ayala también tuvo que salir de la cancha por lesión.
Ante la falta de otro guardameta, Óscar Mejía se puso los guantes cuando el marcador iba 1-0 en favor de los cobaneros.
A pesar de haber recibido un gol, Mejía tuvo algunas intervenciones que mantuvieron intacta la portería en la segunda parte y ser vital para la victoria de los príncipes azules.
Sin embargo, esta posición no es desconocida para Mejía, quien recordó cuando jugaba para Antigua GFC tuvo que ponerse los guantes en un partido ante Guastatoya.