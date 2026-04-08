Guatemala mejora en el Índice de Libertad Económica de The Heritage Foundation

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El país ocupa la posición 72 a nivel mundial y la 15 con relación a los países de América, con un incremento del 0.1 puntos en comparación con el índice de 2025.

De acuerdo con el más reciente Índice de Libertad Económica 2026, publicado en marzo recién pasado por The Heritage Foundation, Guatemala mejoró ligeramente en su puntuación, al pasar de 63.4 el año pasado y subir a 63.5 en 2026, posicionándose en el puesto 72 de 184 países del mundo evaluados.

A nivel de los 32 países del continente americano, Guatemala ocupa el puesto 15 y según el informe, su puntuación de libertad económica es más alta que los promedios mundiales y regionales. Desde esta perspectiva, la economía guatemalteca se considera "moderadamente libre". Un aspecto que llama la atención es que, según el mismo índice, se puede observar que las personas que viven en países con altos niveles de libertad económica gozan de mayor prosperidad, más libertades políticas y civiles, y una vida más larga.

En este sentido, las poblaciones de los países que ascienden en la escala de libertad económica muestran niveles cada vez más altos de ingresos promedio. Cabe resaltar que las naciones que alcanzan puntuaciones que reflejan, incluso, un nivel moderado de libertad económica, como en el caso de Guatemala, la relación entre libertad económica y el PIB por persona es muy significativa. En tanto que las economías calificadas como libres o mayormente libres (Singapur o Taiwán), disfrutan de ingresos que duplican con creces el promedio de todos los demás países y más de cinco veces superiores a las economías más deprimidas como Corea del Norte, Cuba o Venezuela, que figuran entre las últimas tres posiciones del listado.

Las posiciones del mundo

Dentro del top 5 del ranking mundial, Singapur, con 84.4 puntos, sigue siendo la economía más libre del mundo, demostrando un nivel consistentemente alto de resiliencia y prosperidad económica. Suiza (83.7) es la segunda economía más libre del mundo, seguida de Irlanda (83.3), Australia (80.1), Taiwán (79.8) y Luxemburgo (79.7).

En cuanto a las naciones más atrasadas en el índice de libertad económica, este año la Fundación Heritage calificó a Zimbabwe (35.2), Sudán (32.5), Venezuela (27.3), Cuba (25.2) y Corea del Norte (3.1). También se menciona a un grupo de ocho países sobre los que se tienen datos: Afganistán, Irak, Libia, Siria, Liechtenstein, Somalia, Ucrania y Yemen.

Posiciones en América

En el marco de las naciones americanas, Guatemala se sitúa en la posición 15 en donde Canadá (75.6), Chile (74.3), Estados Unidos (72.8), Barbados (70.4) y Uruguay (69.8), figuran en las cinco primeras posiciones. En el extremo opuesto se observa a Brasil (52.4), Haití (46.1), Bolivia (42.4), Venezuela (27.3) y Cuba (25.2).

A nivel de Centroamérica, Guatemala (63.5) está por debajo de Costa Rica (69.1), Panamá (64.9) y Belice (64.7); mientras que es superior a Honduras (59.1), El Salvador (57.7) y Nicaragua (53.6).

El detalle de la calificación

El informe refiere que "el historial de reformas estructurales de Guatemala ha sido desigual y las debilidades institucionales aún limitan el desarrollo económico a largo plazo. El ineficiente sistema judicial sigue siendo vulnerable a la interferencia política. Guatemala disfruta de una libertad comercial relativamente alta, pero la ausencia de avances en otras áreas de políticas que son fundamentales para sostener y promover la libertad económica socava el desarrollo económico dinámico. La corrupción se percibe como generalizada. Más de la mitad de la población vive en la pobreza; las remesas representan casi el 10 por ciento del PIB y el desempleo sigue siendo un problema".

El índice evalúa de manera general 4 pilares: Estado de Derecho, Tamaño de gobierno, Eficiencia regulatoria y Apertura económica que en conjunto se refieren a 12 variables Las libertades evaluadas en donde 100 es el puntaje más alto.

En cuanto al estado de derecho en general, según la evaluación, este "es débil en Guatemala. La puntuación de derechos de propiedad del país está por debajo del promedio mundial; su puntuación de eficacia judicial está por debajo del promedio mundial; y su puntuación de integridad gubernamental está por debajo del promedio mundial".

Sobre el tamaño del gobierno, se indica que "la tasa máxima del impuesto sobre la renta individual es del 7 por ciento y la tasa máxima del impuesto corporativo es del 25 por ciento. La carga fiscal equivale al 14.0 por ciento del PIB. Los promedios del gasto público y del equilibrio presupuestario a tres años son, respectivamente, del 13.8 por ciento y –1.3 por ciento del PIB. La deuda pública asciende al 26.3 por ciento del PIB".

En el pilar de eficiencia regulatoria, se explica que "el entorno regulatorio general de Guatemala está relativamente bien institucionalizado, pero carece de eficiencia. La puntuación de libertad empresarial del país está por encima del promedio mundial; su puntuación de libertad laboral está por debajo del promedio mundial; y su puntuación de libertad monetaria está muy por encima del promedio mundial".

Finalmente, en lo que se refiere a la apertura económica, se indica que "la tasa arancelaria promedio ponderada por el comercio es del 5.2 por ciento. No existen impedimentos para la formación de empresas conjuntas o la compra de empresas locales por parte de inversores extranjeros, pero los ineficientes sistemas regulatorios del gobierno desalientan la inversión. El sector financiero está subdesarrollado".