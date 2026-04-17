Siman amplia su portafolio con cuatro marcas internacionales de Target

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A partir del 20 de abril, los clientes de Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua podrán adquirir en cualquier tienda de Almacenes Siman productos de las marcas propias de Target: Cat & Jack, All in Motion, Figmint y Threshold.

Añadiendo que, para quienes prefieran hacer sus compras en línea, el portafolio de estas marcas también estará disponible en siman.com.

Esta nueva alianza de Almacenes Siman fortalece categorías clave, como: moda infantil, "activewear" y hogar, respondiendo al creciente interés de los consumidores centroamericanos por marcas internacionales.

“ Buscamos integrar marcas relevantes a nivel internacional que nos permitan seguir siendo el lugar donde encuentran tendencia y valor en cada categoría ” Ana Elisa Castro , gerente de Mercadeo Regional, Almacenes Siman.

(Fotografía por: Soy 502)

Conoce más de cerca las marcas Target

Cat & Jack

Es la propuesta de moda infantil de Target que combina funcionalidad con diseños divertidos para niños desde recién nacidos hasta preadolescentes. En Siman, la colección incluirá camisetas, pantalones, shorts, vestidos, jeans y más.

(Fotografía por: Soy 502)

All in Motion

Es la marca de "activewear" y "athleisure" pensada para quienes llevan un estilo de vida activo. Son prendas ideales tanto para el entrenamiento como para el día a día, conectando con consumidores que priorizan el bienestar sin sacrificar estilo.

(Fotografía por: Soy 502)

Figmint

Celebra la creatividad en el hogar y la cocina. Ofrece utensilios, accesorios y piezas funcionales con un diseño moderno con colores vibrantes, dirigida a consumidores que disfrutan cocinar, recibir y expresar su personalidad a través de los detalles del hogar.

(Fotografía por: Soy 502)

Threshold

Aporta una propuesta de diseño atemporal y funcional en la categoría de hogar. Desde textiles hasta accesorios decorativos; incluyendo edredones, sábanas, cubrecamas y toallas. La marca está pensada para quienes buscan crear ambientes acogedores, modernos y frescos en su vida cotidiana.