Postuladora votará hoy para definir nómina de seis candidatos a Fiscal General

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Con la lista de elegibles definida, el pleno de comisionados se prepara este día para votar la nómina de seis candidatos a Fiscal General que será presentada al presidente de la República.

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Tras concluir la evaluación de los expedientes, la Comisión de Postulación aprobó, por unanimidad, los nombres de los nueve aspirantes que no solo superaron la línea de corte de 75 puntos, sino que conforman la lista de elegibles para la votación de la nómina de seis candidatos a fiscal general y jefe del MP, período 2026-2030, prevista para este día.

Al final, luego de cuatro días de evaluación, tres postulantes superaron los 90 puntos, mientras que los seis restantes alcanzaron calificaciones entre 75 y 89 puntos.

De acuerdo con la lista de elegibles, la encabeza la actual fiscal general y jefa del MP, María Consuelo Porras Argueta, con 92.33 puntos; le sigue el postulante César Augusto Ávila Aparicio, con 92.13; y Brenda Dery Muñoz Sánchez de Molina, con 90.86.

Consuelo Porras obtuvo 92.33 puntos. (Foto: Archivo/Soy502)

A esta lista se suma el exviceministro de Gobernación y excandidato presidencial por el partido Mi Familia, Julio Rivera Clavería, con 88.93 puntos; el exmagistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Walter Paulino Jiménez Texaj, con 86.73; y Gabriel Estuardo García Luna, con 86.21.

Mientras que la lista la completan Néctor Guilebaldo de León Ramírez, con 79.69 puntos; José Manuel Quinto Martínez, con 79; y Henry Alejandro Elías Wilson, con 76.85.

La postuladora aprobó los nombres de los nueve aspirantes que superaron la línea de corte de 75 puntos. (Foto: Archivo/Soy502)

Tres casos generan discusión

En esta etapa, tres casos generaron discusión. El primero fue el del aspirante César Augusto Ávila Aparicio, quien, tras varias horas de debate, fue incluido en la lista de elegibles con 92.13 puntos.

César Augusto Dávila obtuvo 92.13 puntos. (Foto: Archivo/Soy502)

El segundo caso fue el del postulante Abdi Ariel Guerra Guzmán y, el tercero, el del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, quienes presentaron constancias del Registro Electrónico de Notarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en las que se indicaba que su inscripción como notarios —para validar el ejercicio profesional— fue emitida en 2026, por lo que no se les otorgó puntaje en el rubro de experiencia profesional.

Sin embargo, el caso del ministro de Gobernación fue el que generó mayor discusión. Al examinar su expediente, se determinó que la constancia del Registro Electrónico de Notarios de la CSJ, para validar el tiempo de ejercicio profesional a partir de su inscripción como notario, fue extendida el 19 de febrero de 2026.

Con ello, el pleno de comisionados decidió no otorgarle ningún punto en el rubro de experiencia profesional, pese a que Villeda Sandoval acreditó una carrera judicial como juez en el Organismo Judicial (OJ).

No obstante, al no alcanzar los votos necesarios para ratificar los 41.86 puntos obtenidos en su expediente, tras varias votaciones, la Comisión decidió solicitar una certificación actualizada al Registro Electrónico de Notarios, la cual no solo fue extendida nuevamente, sino que generó más discusión y la exposición de tecnicismos jurídicos que ponen en duda los requisitos que la CSJ exige a quienes se postulan como jueces.

Marco Antonio Villeda, actual ministro de Gobernación, quedó fuera de la nómina. (Foto: Wilder López/Soy502)

Una de las voces críticas fue la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y secretaria de la Comisión, Patricia Gámez, quien lamentó la contradicción entre lo que representa la colegiación y la inscripción establecida en el artículo 196 de la Ley del Organismo Judicial (LOJ).

Por su parte, el decano de la Universidad del Istmo, Pablo Maldonado, aseguró que considerar como una prohibición la inscripción de Villeda Sandoval equivale a contradecir los requisitos que la propia CSJ exige a los profesionales para ejercer como jueces.

Añadió que, con base en ese planteamiento, debía computarse la experiencia profesional de Villeda Sandoval desde su colegiación.

El decano de la Universidad Panamericana (UPANA), Enrique Sánchez, contradijo esta postura y afirmó que debía respetarse lo aprobado previamente por la Comisión.

Esta posición fue respaldada por el decano de la Universidad de San Carlos (USAC), Henry Arriaga, quien indicó que la suspensión de la sesión tuvo como objetivo verificar que lo discutido no respondiera a un error secretarial.

En respuesta, Maldonado señaló que no se debía confundir a la población y reiteró que, si la CSJ no otorgara valor a la colegiación, no existirían profesionales en la judicatura en condiciones similares al aspirante en cuestión.

Por su parte, el decano de la Universidad Mesoamericana (UMESO), Luis Anleu, coincidió con la presidenta del CANG en que la norma vigente regula el ejercicio liberal del notariado, pero también debe reconocerse la trayectoria de un juez, por lo que solicitó entrar a votación.

El subsecretario de la Comisión y decano de la Universidad San Pablo, Luis Aragón, señaló que no estaba en condiciones de votar una decisión de esa magnitud en apenas 10 minutos, y advirtió que lo resuelto podría afectar tanto al aspirante como a otros participantes.

El decano de la Universidad Mariano Gálvez (UMG), Luis Ruano, coincidió con Aragón en que no se trataba de una decisión menor, por lo que solicitó un receso para analizarla con mayor detenimiento.

La presidenta del Tribunal de Honor del CANG afirmó que en el expediente consta un historial claro de la trayectoria del aspirante Villeda, por lo que sostuvo que los cargos desempeñados en la administración de justicia sí constituyen ejercicio jurídico.

Exclusión

El decano de la Universidad Regional, Luis Lepe, propuso someter a votación si, en el caso concreto de Villeda Sandoval, se modificaba el criterio para el cómputo de los años de ejercicio y experiencia profesional. La propuesta no obtuvo ningún voto a favor.

Al no alcanzar los votos necesarios, la presidenta de la Comisión convocó a una votación para ratificar la nota de 41.86 puntos obtenida por Villeda Sandoval; sin embargo, esta tampoco fue suficiente, pues únicamente se registraron nueve votos a favor.

Los comisionados que votaron para ratificar la ponderación fueron Luis Lepe, Arturo Altolaguirre, Luis Aragón, Claudia Paredes, Enrique Sánchez, José Reyes y Alicia Franco.

Con ello, se confirmó el resultado de la primera votación, en la que solo cinco comisionados apoyaron la ratificación de la nota.

Finalmente, en una tercera votación, el decano de la Universidad Rural de Guatemala, Mario García, cambió su voto a favor, lo que provocó que Villeda Sandoval quedara fuera del proceso al no alcanzar la ponderación mínima de 75 puntos establecida previamente.

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Te explicamos cuál será el mecanismo para integrar la nómina de candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público ⤵️#ElecciónMP2026#elMPimporta pic.twitter.com/B3lle5uQUS — Guatemala Visible (@guatevisible) April 20, 2026

Acciones legales

Otro de los aspectos que ha generado debate en el proceso de postulación es la existencia de diversas acciones legales pendientes de resolución en la Corte de Constitucionalidad (CC) y en órganos jurisdiccionales de primera instancia.

En el caso de la CC, para el jueves 23 de abril, el pleno de magistrados fue convocado para conocer la acción de amparo interpuesta por el abogado Raúl Falla contra la presidenta de la CSJ, en su calidad de presidenta de la Comisión de Postulación.

En dicha acción, Falla cuestiona la exclusión de aspirantes que, a su criterio, no cumplen con los requisitos legales y constitucionales para optar al cargo, y sugiere la participación de jueces en el proceso.

A esto se suma el amparo admitido para trámite el pasado 15 de abril, presentado por José Domingo Paredes Morales, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), quien cuestiona la tabla de gradación aprobada por la Comisión, al considerar que computa el tiempo como juez como ejercicio profesional de abogado.

Asimismo, permanecen pendientes de resolución las acciones promovidas por los aspirantes Carlos Humberto Rivera Carrillo, Gladys Verónica Ponce Mejicanos y Abdi Ariel Guerra Guzmán.

Finalmente, otra acción de amparo plantea que la línea de corte de 75 puntos y la tabla de gradación se apliquen de manera uniforme para todos los postulantes, por lo que solicita revisar su implementación dentro del proceso.