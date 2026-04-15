La nueva aplicación para verificar la edad de los menores en internet

-

Esta nueva aplicación se ha probado en varios países europeos y está "técnicamente lista".

EN CONTEXTO: El otro país que prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 15 años

La aplicación de verificación de la edad desarrollada por la UE estará pronto disponible para proteger mejor a los menores de los peligros de internet, informó este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La Unión Europea se encuentra bajo presión para adoptar medidas más estrictas que protejan a los niños en internet. Varios países miembros se han propuesto incluso prohibir el uso de las redes sociales a menores de una determinada edad.

Es "una solución sencilla y gratuita para proteger a nuestros hijos de contenidos peligrosos e ilegales", aseguró.

Los usuarios deberán registrarse en esta aplicación con su pasaporte o su documento de identidad, esto les permitirá demostrar su edad "de forma totalmente anónima y sin que se les pueda rastrear".

Los Estados miembros podrán integrar este sistema en sus propios programas nacionales de verificación de edad y "las plataformas en línea podrán basarse en él" para comprobar la edad de sus usuarios, explicó.

En adelante "ya no tendrán excusas" para eludir su responsabilidad, dijo Von der Leyen.

La presidenta de la Comisión Europea elogió los "grandes avances" realizados por países como España, Francia, Dinamarca, Grecia, Italia o Chipre en sus intentos por regular o prohibir el acceso de los menores a las redes sociales.

Con información de AFP