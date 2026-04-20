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San Pedro Las Huertas cautivó en el festival "Paseos con Encanto"

  • Con información de Carlos Vicente / Colaborador
19 de abril de 2026, 18:15
San Pedro Las Huertas es un pueblito al sur de Antigua Guatemala que debes conocer. (Foto: Carlos Vicente)

San Pedro Las Huertas es un pueblito al sur de Antigua Guatemala que debes conocer. (Foto: Carlos Vicente)

Bajo la imponente arquitectura de la iglesia católica de la localidad, construida en 1672 y reconocida por su estilo barroco antigüeño, la Aldea San Pedro Las Huertas se vistió de gala este fin de semana.

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El festival "Paseos con Encanto" transformó la plaza central en un vibrante escenario donde el color, la gastronomía y la cultura fueron los protagonistas.

Más de 30 emprendedores locales se dieron cita para ofrecer una experiencia única a los visitantes.

El aroma del tradicional estofado y el pepián, platos insignia de la comunidad, se mezcló con la frescura de las flores y la destreza artesanal de quienes tallan madera y crean piezas únicas de cerámica. Para cerrar la experiencia, la chicha, una bebida ancestral maya, deleitó a los paladares más curiosos.

A pesar de la lluvia matutina de este domingo, el clima fresco no fue impedimento para que vecinos y turistas, incluyendo delegaciones provenientes de El Salvador, disfrutaran de un momento ameno al ritmo de la marimba, que puso la nota musical al evento.

Los platillos deleitaron a los visitantes con sus sabores únicos y ancestrales. (Foto: Carlos Vicente)
Los platillos deleitaron a los visitantes con sus sabores únicos y ancestrales. (Foto: Carlos Vicente)

Roberto García, presidente de la Comisión Local de Turismo de San Pedro, destacó el impacto positivo de esta iniciativa.

"Estos festivales estimulan a los emprendedores de la aldea y mejoran directamente la calidad de vida de muchas familias que dependen de sus productos".

Un impulso al turismo local

"Paseos con Encanto" no es un evento aislado; es un proyecto municipal nacido en 2024 que ha ganado gran aceptación entre los vecinos. La iniciativa integra a más de 300 artesanos de distintas aldeas de la ciudad colonial, brindándoles una vitrina para posicionar sus productos gastronómicos, artísticos y artesanales.

Los antojitos no podían faltar en este evento. (Foto: Carlos Vicente)
Los antojitos no podían faltar en este evento. (Foto: Carlos Vicente)

Según Inocente Cutzan, presidente de la Comisión de Turismo de la Municipalidad de Antigua, el objetivo principal es descentralizar el flujo turístico.

"Buscamos motivar tanto a los visitantes como a los vecinos para que descubran y se enamoren de los 'pueblos mágicos' que rodean el casco urbano de la ciudad", explicó.

Transporte gratuito para los visitantes

Para facilitar el acceso y promover la convivencia, la Municipalidad de Antigua puso a disposición buses gratuitos para trasladar a los visitantes desde la Plaza Mayor hasta San Pedro.

Los visitantes pudieron llegar en bus desde el centro de Antigua Guatemala. (Foto: Carlos Vicente)
Los visitantes pudieron llegar en bus desde el centro de Antigua Guatemala. (Foto: Carlos Vicente)

Los asistentes pudieron disfrutar de un recorrido de 2.5 kilómetros, aprovechando para admirar los paisajes y otros puntos turísticos en el trayecto hacia la aldea.

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