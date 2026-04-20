San Pedro Las Huertas cautivó en el festival "Paseos con Encanto"

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Bajo la imponente arquitectura de la iglesia católica de la localidad, construida en 1672 y reconocida por su estilo barroco antigüeño, la Aldea San Pedro Las Huertas se vistió de gala este fin de semana.

El festival "Paseos con Encanto" transformó la plaza central en un vibrante escenario donde el color, la gastronomía y la cultura fueron los protagonistas.

Más de 30 emprendedores locales se dieron cita para ofrecer una experiencia única a los visitantes.

El aroma del tradicional estofado y el pepián, platos insignia de la comunidad, se mezcló con la frescura de las flores y la destreza artesanal de quienes tallan madera y crean piezas únicas de cerámica. Para cerrar la experiencia, la chicha, una bebida ancestral maya, deleitó a los paladares más curiosos.

A pesar de la lluvia matutina de este domingo, el clima fresco no fue impedimento para que vecinos y turistas, incluyendo delegaciones provenientes de El Salvador, disfrutaran de un momento ameno al ritmo de la marimba, que puso la nota musical al evento.

Los platillos deleitaron a los visitantes con sus sabores únicos y ancestrales. (Foto: Carlos Vicente)

Roberto García, presidente de la Comisión Local de Turismo de San Pedro, destacó el impacto positivo de esta iniciativa.

"Estos festivales estimulan a los emprendedores de la aldea y mejoran directamente la calidad de vida de muchas familias que dependen de sus productos".

Un impulso al turismo local

"Paseos con Encanto" no es un evento aislado; es un proyecto municipal nacido en 2024 que ha ganado gran aceptación entre los vecinos. La iniciativa integra a más de 300 artesanos de distintas aldeas de la ciudad colonial, brindándoles una vitrina para posicionar sus productos gastronómicos, artísticos y artesanales.

Los antojitos no podían faltar en este evento. (Foto: Carlos Vicente)

Según Inocente Cutzan, presidente de la Comisión de Turismo de la Municipalidad de Antigua, el objetivo principal es descentralizar el flujo turístico.

"Buscamos motivar tanto a los visitantes como a los vecinos para que descubran y se enamoren de los 'pueblos mágicos' que rodean el casco urbano de la ciudad", explicó.

Transporte gratuito para los visitantes

Para facilitar el acceso y promover la convivencia, la Municipalidad de Antigua puso a disposición buses gratuitos para trasladar a los visitantes desde la Plaza Mayor hasta San Pedro.

Los visitantes pudieron llegar en bus desde el centro de Antigua Guatemala. (Foto: Carlos Vicente)

Los asistentes pudieron disfrutar de un recorrido de 2.5 kilómetros, aprovechando para admirar los paisajes y otros puntos turísticos en el trayecto hacia la aldea.