Alejandro Villavicencio conquista el Mayan Open 2026

-

La práctica y experiencia hacen al maestro, y este domingo, Alejandro Villavicencio, jugó su mejor golf, y se llevó el triunfo en el Mayan Open 2026, en la categoría Campeonato, con un score final de 212, -4 bajo el par, luego de tres rondas de competencia.

El Mayan Open 2026, que se disputa en el Mayan Golf Club, el field más antiguo para la práctica de este deporte en Centroamérica. Es de los pocos torneos en Guatemala, que se juega a dos semanas de competencia, esto debido a la gran cantidad de jugadores, y el número de categorías participantes.

Para esta edición del certamen, el campo lució en perfectas condiciones. Los fairways fueron muy nobles con los jugadores; mientras que los greens, tenían el corte perfecto para puttear de la mejor manera.

De esta manera, el experimentado jugador, Alejandro Villavicencio (Club Campestre San Isidro), vino de atrás, y una fuerte disputa en la ronda final con el joven, Sebastián Barnoya (Club Campestre San Isidro), se impuso con un total de 212 golpes, -4 bajo el par, luego de lograr rondas de 69, 73 y 70.

Elzbieta Aldana, fue la ganadora de la división Dama A, luego de tres días de competencia, en el field par 72. (Foto: Saulo López / ASOGOLF)

En la segunda posición se ubicó Barnoya, quien lideró el certamen en los primeros dos días de competencia. El golfista finalizó con un score final de 214, -2 bajo el par. En la tercera plaza se situó, Rodrigo Andrade (El Pulté Golf), con un marcador de 218, +2 sobre el par.

En la división Damas A, Elzbieta Aldana (Guatemala Country Club), volvió a demostrar el bueno nivel que atraviesa en su juego, y se impuso, con un score de 217, +1 sobre el par. Fue seguida por le experimentada, Beatriz de Arenas (Guatemala Country Club), con 222, +6 sobre el par, y Hyun Seo (Alta Vista Golf & Tenis Club), quien tiró para 265, +49.

Jorge Arzú Arrivillaga (El Pulté Golf), con 222, +6, Henry Green (El Pulté Golf), con 240, +24, y Carlos Micheo (Mayan Golf Club), con 252, +36, se hicieron con las victorias en las divisiones de Caballeros A, B, y C.