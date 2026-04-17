La selección Nacional de Cheerleading viaja a Orlando representando a Guatemala

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El cheerleading y el dance en Guatemala están viviendo una de sus etapas más importantes. Este 2026 marca el inicio del Circuito Cheer & Dance Guatemala, una plataforma que reunirá a atletas, colegios y comunidades a través de festivales, competencias, camps y un tour intercolegial.

Este circuito nace con un propósito claro: impulsar el semillero del cheer & dance en Guatemala, creando oportunidades para que nuevas generaciones de atletas puedan formarse, competir y proyectarse hacia escenarios de alto nivel.

La temporada de este deporte en Guatemala, estará arrancando el 18 de abril con el Festival de Cheer & Dance en Centro Comercial La Pradera, zona 10, a partir de medio día. Reuniendo a atletas y público, con presentaciones en vivo, actividades para toda la familia, food trucks y espacios de interacción.

El evento estará abierto al público, invitando a familias y aficionados a vivir de cerca la energía como el crecimiento del cheer & dance en Guatemala.

(Fotografía: Soy 502)

Detrás de esta iniciativa se encuentra CD Athletics, liderado por profesionales vinculados a selección nacional, con experiencia en competencias internacionales como "The Cheerleading Worlds", donde Guatemala ha logrado posicionarse dentro del mapa competitivo global.

“ Estamos construyendo una plataforma que no solo genera competencia, sino que desarrolla el semillero nacional y abre oportunidades reales para nuevas generaciones de atletas ” María Renée Cruz Alburez , directora Ejecutiva de CD Athletics.

El 21 de abril, la selección de Guatemala partirá hacia Orlando, Florida, para representar al país en "The Cheerleading Worlds" y en las competencias internacionales de la ICU, enfrentándose a delegaciones de más de 30 países.

“ Venimos de años de trabajo, logrando posicionarnos a nivel mundial, y ahora buscamos no solo competir, sino seguir elevando el nivel del país en cada participación ” Mario Alegría Asturias , director Técnico de CD Athletics.

(Fotografía cortesía: CD Athletics)

Mientras la selección se prepara para dejar en alto el nombre de Guatemala, el circuito abre el camino para quienes vienen detrás.

Este momento no solo representa una competencia internacional, sino el reflejo del crecimiento sostenido del cheer & dance en el país.