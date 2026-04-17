La noche que Ricardo Arjona disfruta Broadway en Gaby Moreno

Ricardo Arjona acudió a Broadway para disfrutar del musical "Hadestown", donde Gaby Moreno interpreta a "Perséfone".
El emotivo encuentro fue captado por el cantautor guatemalteco, quien dio unas palabras de orgullo a su amiga de años.
"Inmensamente orgulloso Gaby, de lo mucho que eres y de lo mucho que no sabes que eres, mi preferida en esta obra maestra ¡te quiero mucho!", escribió Arjona con una fotografía de ambos abrazados.
La estrella también hizo una "travesura" en plena obra y lo confesó de inmediato. "Creo que era prohibido la foto pero no me aguanté, mi paisanita brillando en Broadway", agregó.
Gaby Moreno en Hadestown
En enero de 2026, la cantautora y productora anunció su participación como Perséfone en el musical de Broadway, en Nueva York.
Se trata del mito griego de Orfeo y Eurídice, en un entorno post-apocalíptico, inspirado en Nueva Orleans, fusionando folk, blues y jazz, para contar una historia atemporal sobre el amor, la pérdida, el poder y la esperanza, entrelazando las historias de las dos parejas eternas, los jóvenes amantes Orfeo y Eurídice, y la pareja más madura y complicada, Hades y Perséfone.
La puesta en escena ha sido ganadora de múltiples premios Tony, incluyendo Mejor Musical, y es conocido por su innovadora banda sonora y su profunda resonancia social y emocional.
La temporada estará abierta al público e inició el 3 de marzo de 2026.
Precios
El costo de las entradas inicia a partir de $70 (Q550).
