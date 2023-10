-

El emotivo mensaje del esposo de la maestra fallecida en Chiquimula

Ramiro Villela, esposo de Flor Jordan la maestra que cayó de un tercer piso en Chiquimula la semana pasada, agradeció el apoyo recibido y el cariño expresado hacia él y su familia. Resignado ante la pérdida expresó que "sabrá Dios por qué permite que las buenas personas se vayan tan rápido" y agradece a su amada Flor haberle dejado a sus dos hijas y 12 años de matrimonio.

En su red social, Villela escribió un mensaje el viernes 27 de octubre con el que externó su pesar por el fallecimiento de su esposa.

"Por este medio quiero agradecer públicamente a cada una de las personas que me acompañaron de una o de otra manera, por el dolor de la irreparable perdida de mi amada Esposa Flor María Jordan, no quiero decir nombres porque se me va a escapar más de alguno, porque fueron tantas personas que me mostraron su solidaridad y cariño con mi familia y mis pequeñas hijas", expresó.

"Dios me los recompensará, lo hago hasta ahora porque no tenía el valor para hacerlo, pero espero en Dios que esté descansando en paz, y le doy gracias a Dios por permitir que compartiera ella estos 12 años de matrimonio dónde teníamos muchos planes, metas y sueños por cumplir, se quedó a medias todo eso. Como pareja le agradezco el haberme dejado mis 2 hijitas que son lo más preciado que tengo ahora, por todo lo que ella me ayudó y estuvo como mi compañía apoyándome en todo momento".

"Dios sabrá porque permite que las buenas personas se nos vayan rápido, no lo entiendo pero eso me tocó lastimosamente, muchas gracias a todos, saludos y bendiciones a cada uno por nombre. descansa en Paz mi amorcito, un abrazo y beso hasta el cielo", finalizó.

Los esposos Villela tenían 12 años de matrimonio. (Foto: Ramiro Villela)

Trágica pérdida

Flor era una maestra de 37 años, quien residía en Chiquimula. La tarde del domingo 22 de octubre sufrió un terrible accidente que acabó con su vida.

La maestra se encontraba realizando labores domésticas cuando tuvo contacto con cables de alta tensión y recibió una descarga eléctrica, lo cual la hizo perder el equilibrio y cayó al suelo desde la terraza de su casa en el tercer nivel.

Cuando llegaron los los Bomberos Voluntarios, determinaron que no tenía signos vitales, por lo que falleció en el instante.

El cuerpo de Flor de María Jordan de Villela quedó sobre la vía pública, en la calle principal de colonia Las Flores, Barrio el Molino de la zona 4 de Chiquimula.