El emotivo mensaje de Kati Zaragoza al abandonar "¡Qué Chilero!"

Kati Zaragoza anunció su retiro de "¡Qué Chilero!" y los fanáticos reaccionaron con tristeza aunque le desearon lo mejor. Recientemente la famosa envió un emotivo mensaje de despedida.

Kati subió un video a sus redes sociales que muestra lo que significó para ella haber formado parte del programa que fue un trampolín en su carrera.

En el clip se ve a Zaragoza preparándose para su última aparición ante las cámaras, su maquillaje, vestuario y su última interacción con compañeros y amigos, también los detalles que le obsequiaron para agradecer los años juntos.

"¡Qué Chilero todo lo que vivimos juntos! Tres años muy especiales, llenos de risas, lágrimas, de todo un poco. El mejor trabajo de todos, qué bonito todo lo que he aprendido con ustedes, en mi corazón siempre vivirán los recuerdos de la etapa más divertida de mi vida, gracias por recibirme en sus hogares, por regalarme su cariño, no se imaginan lo mucho que lo aprecio y valoro. A veces siento que soy muy chiquita y ustedes lo hacen tan grande, Diosito se ha lucido con ustedes, me ha bendecido mucho con esto".

"Cuando me preguntan ¿cuál es el propósito de mi vida? o mejor dicho ¿qué le da sentido a mi vida? yo diría que es provocar sonrisas y es que a pesar de que soy muy mala contando chistes me encanta ver una sonrisa en la cara de alguien por algún bien que le haya hecho a su día o a su vida, servir sería mi propósito y en este proyecto siento que trabajaba dándole sentido a mi vida en cada abrazo que nos dimos, las veces que compartimos, lo que transmitimos y lo que juntos construimos, compartíamos este sentido con Frisly Macario, la mejor persona que he conocido en este mundo, mi ángel, al que extraño con todo mi corazón, al que le dedico todo lo que hago, quien espero que esté muy orgulloso de mi".

"Este 07 de octubre con lágrimas en los ojos, mucha, tomo la decisión más valiente y fuerte de mi vida, me despido para dedicarme a nuevos proyectos que me harán crecer como profesional. Siempre va existir una Kati para ustedes, como la primera foto, pero también como las últimas, una Kati que ya creció un poquito y ahora tiene que volar", escribió a su público previamiente al video.

"¡Chilera por siempre!", escribió.

ESTA FUE SU DESPEDIDA:

