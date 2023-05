El emotivo mensaje de Shakira tras lanzar video junto a sus hijos

En el video oficial de la canción Acróstico, Shakira comparte micrófono con sus hijos. Luego en redes sociales compartió un emotivo mensaje.

EN CONTEXTO: Milan y Sasha debutan como cantantes en video musical de Shakira

En la última etapa, la colombiana no ha dejado de lanzar hit tras hit. Su última canción, Acróstico, habla de lo unidos que están ella y sus hijos luego de las dificultades que han atravesado.

En este video, sus pequeños Sasha y Milan han debutado como cantantes, además de tocar el piano. La canción se vive en redes sociales como un emotivo mensaje que ha hecho llorar a más de uno.

El video se estrenó ayer, pocas horas después Shakira compartió un mensaje sobre lo orgullosa que está de sus hijos.

"Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz", dice en un texto que ha compartido en Instagram y Twitter.

"Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte."

"La han sentido e interpretado por ellos mimos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá" dijo la colombiana, quien dejó bastantes mensajes ocultos en la letra de su última canción, pero dejó clara una cosa: Ella y sus hijos siguieron adelante.

Esta no es la primera vez que los hijos de la cantante tienen mucha influencia en los proyectos que realiza, pues en el sencillo Monotonía, Sasha fue el que hizo la portada, mientras que Milan es el pequeño al que le debes la sesión con Bizarrap, pues fue el quien le sugirió el proyecto.

En los comentarios de sus publicaciones hay muchas personas que confiesan que se han sentido conmovidos por el tema musical. "No estoy llorando, se me metió un Acróstico a los ojos", "Esto es un mar de emociones inevitable y sentimientos puros a flor de piel", dicen algunos.