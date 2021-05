Imágenes: Futbolista del Tottenham es captado besando a la hija de Pep Guardiola

Un diario británico reveló las imágenes del beso entre el futbolista Dele Alli y María Guardiola, hija del técnico del Manchester City, Pep Guardiola. Las imágenes han provocado un "terremoto" mediático en el Reino Unido

OTRAS NOTICIAS: Pep Guardiola reveló el nuevo fichaje del Barcelona

El jugador del Tottenham, Dele Alli y María, hija del técnico del Manchester City, Pep Guardiola, no esconden una amistad que puede estar yendo más allá. Así lo captan varias imágenes en una zona de Londres, según ha revelado el diario "The Sun", y que no ha pasado desapercibido para quienes los vieron.

Al parecer ambos no tenían problema entre las personas que había en el lugar y no fue impedimento de expresa lo que sienten. Se les vio acaramelados hasta el punto, de cómo confirman testimonios, ambos se besaran delante de todos.

"No les importó quién los vio mientras se besaban frente a la cabina del DJ", relatan al diario británico.

The Sun publica en exclusiva el encuentro entre Dele Alli y María Guardiola. (Foto: The Sun)