Encuentran a Neymar de fiesta en Sao Paulo tras negarse a la Selección

Pero la polémica no queda aquí, porque Neto siguió criticando a Neymar explicando algo que ocurrió en el partido contra Colombia "en el que pudo ser expulsado. Maldijo al árbitro, se cabreó con Cuadrado, con todos. No fue expulsado, vio una amarilla, pero forzó la roja. Se puede decir por qué ya lo hizo". Y no solo eso: tras ver el vídeo de fiesta, ironizó sobre la situación añadiendo que "cualquiera que tenga un dolor en el aductor no baila así".

*Con información de Sport.