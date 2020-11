New @trafalgar_group #2020Election #BattlegroundState #PApoll conducted 10/30-31 shows Trump maintaining a narrow lead &a few more unsure before Election Day:

47.8% @realDonaldTrump,

45.9% @JoeBiden,

1.4 % @Jorgensen4POTUS,

1.2% Other,

3.7% Und. Report: https://t.co/an9wtOvn0m pic.twitter.com/rhB4COVvEO