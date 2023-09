Energuate cambia de dueños y la adquiere una empresa británica

-

Energuateha sido vendida a una empresa británica recién creada.

A través de un comunicado se confirmó que la Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A (Energuate) cambia de dueños y la mayoría de las acciones pasa a control de la compañía del Reino Unido Threelands Energy Ltd. Se tiene programado que el 4 de octubre asuman las nuevas autoridades.

Según una publicación de Business Wire Energuate, Energuate es la mayor empresa privada de distribución de electricidad de América Central, con casi 12 millones de usuarios en más de 100 mil kilómetros cuadrados.

Los detalles del monto de la operación no fueron revelados; sin embargo, se conoce que la empresa británica adquirió el 90% de las acciones de la distribuidora eléctrica.

El anuncio de la compra se dio a conocer en un comunicado. (Foto: Threelands Energy Ltd)

En relación a la empresa compradora, Threelands Energy Ltd, no se conoce mayor información. Su portal web solo ofrece un correo electrónico como contacto y no tiene redes sociales. "Threelands Energy es una empresa impulsada por el objetivo de desarrollar, hacer crecer y operar empresas de energía que beneficien a los países, ciudades y comunidades donde opera", refiere la compañía en su sitio electrónico, sin brindar más información.

La oficina de registro de empresas del Reino Unido tiene incorporada a la compañía desde el 24 de agosto 2023 y con la dirección en 5 Lloyd's Avenue, 3rd Floor, London, United Kingdom, EC3N 3AE.

Según los documentos electrónicos que certifican el registro de Threelands Energy Ltd., esta empresa se compone de capital compartido entre tres empresas:

Elystan Capital Holding Limited (registrada el 10 de enero 2020)

Arscott Square Limited (registrada el 22 de agosto 2023)

Centrica International Investment Corp., con sede en Panamá (de la multinacional británica Centrica plc creada en 1997)

Copia electrónica del certificado de incorporación de Threelands Energuy LTD como empresa privada en el Reino Unido. (Foto: Captura de pantalla)

Cinco dueños

La primera empresa en comprar Energuate, que cubre el Oriente y Occidente del país, fue la española Unión Fenosa, durante el gobierno de Alvaro Arzú (1996-2000) cuando se llevó a cabo el proceso de privatización de la distribuidora.

Unión Fenosa posteriormente crearía dos distribuidoras: Deocsa para el Occidente del país y Deorsa para el Oriente.

El Fondo de inversión Actis, del Reino Unido compró las distribuidoras en 2011 y unificó a las dos empresas (Deocsa y Deorsa) bajo el nombre Energuate.

Cinco años después, IC Power se hizo propietaria de la administración de las operaciones de Energuate. Sin embargo, un año más tarde I Squared Capital compró Energuate.

I Squared Capital invirtió en una cartera diversa de 72 empresas en 59 países, que incluye Guatemala. Tras cinco años de administrar los activos de la distribuidora, decidió venderla a Threelands Energy Ltd. No obstante, más detalles de la adquisición no se han dado a conocer.

S&P Global brindó algunos detalles de la venta de Energuate. (Foto: captura de pantalla)

El gobierno británico tiene registrada a Threelands Energy LTD desde el 24 de agosto 2023. (Foto: captura de pantalla)