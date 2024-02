¡A la calle! Amigas de Miguel Martínez, entre las destituidas en el Gobierno

-

Tras el anuncio del presidente Bernardo Arévalo, acerca de la destitución de más de 800 personas en las instituciones públicas, han trascendido publicaciones por cancelación de contratos en el Ministerio de Cultura y Deportes.

En la presentación del informe de los primeros 30 días de gobierno, el presidente Bernardo Arévalo se refirió a la limpieza que están realizando en la administración del Estado, donde habló de 878 plazas de personas que no justificaba su contratación, se trataba de plazas fantasma o estaban asociados a hechos de corrupción.

En ese contexto, en la red social X el usuario identificado como @Soygeorgegt hizo una serie de publicaciones donde menciona que la rescisiones de contratos tienen peso sobre las que se supone, tendrían alguna relación de amistad con Miguel Martínez, uno de los actores políticos de mayor trascendencia en el Gobierno del expresidente Alejandro Giammattei.

Me comparten que se realizó la rescisión de contrato de ANDREA BEATRIZ MARTINEZ GUERRA quien trabajaba en el Ministerio de Cultura y deportes, una de las amigas de Miguel Martínez



— George (@Soygeorgegt) February 14, 2024

Según Andrea Martínez, nombre de la persona a quien cita el usuario de la cuenta de X, la fotografía que aparece en la publicación fue tomada en un encuentro publico del partido Vamos, dado que Andrea Martínez fue candidata a diputada por el Departamento de Petén en la contienda electoral recién pasada. Explicó que era imposible no coincidir con Miguel, considerando que este era miembro del partido; también detalló que en la fotografía estaba la hija de la diputado de Izabal.

Martínez aclaró que no tiene ningún vínculo de amistad con Miguel Martínez, y que su función en el Ministerio de Cultura y Deportes en la Dirección General del Deporte y la Recreación era de asesorar esta dirección, acreditando sus servicios profesionales con una licenciatura en política y el cierre de una maestría en Derecho Constitucional.

Me comentan que también se realizó la recisión de contrato de otra amiga de Miguel Martínez en el Ministerio de Cultura Jaqueline Esmeralda Avalos Ordonez



La resolución indica que no se había presentado a trabajar y no lograron tener comunicación con ella.



— George (@Soygeorgegt) February 14, 2024

En cuanto a Jaqueline Esmeralda Ávalos Ordóñez, quien también laboraba en el Ministerio de Cultura y Deportes en los Campos del Roosevelt, Ávalos había abandonado las labores desde el 16 de enero, según el acuerdo de cese del contrato por Servicios Profesionales, por lo que esta cancelación se realizó el 25 de enero del presente año.

Sin embargo, en el caso de Martínez, la rescisión del contrato según el acuerdo Ministerial Número 194-2024 se llevó a cabo el 1 de febrero de los corrientes.

Los comentarios que acompañan las publicaciones del usuario de Twitter preguntan por la destitución de muchas otras personas que fueron contratadas a dedo, de forma discrecional y sin argumento.