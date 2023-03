Entrenador argentino dice que no ve feliz a Messi en el PSG

El entrenador fue entrevistado en Argentina y al haber compartido de cerca con Messi, dijo que su semblante no irradia la felicidad que le caracteriza.

El entrenador Claudio Gugnali, quien fue ayudante de campo de Alejandro Sabella durante el Mundial de 2014, dijo que ve a Lionel Messi apagado desde que se encuentra en París.

En una entrevista radial, Gugnali confesó que no ve animado a Leo, por lo que es necesario que empiece a planificar su futuro.

No lo veo feliz a Messi en el PSG", dijo Gugnali, y agregó que al margen de lo que se ve a diario en los medios, a él le quedó esa sensación cuando fue a visitar a "La Pulga" a Francia.

"No es fácil ser feliz en París. Fui dos veces y no me gustó. Es un ambiente frío, y no por el clima, sino el parisino. No es de los lugares que más me gusta. Yo estuve con él y me pareció a mí que no está feliz", destacó.

Lionel Messi sigue sin encontrar la felicidad absoluta con el PSG. (Foto: AFP)

Retomando el presente y futuro próximo de La Pulga, que el 24 de junio cumplirá 36 años, Gugnali remarcó: "Está en una edad donde necesita un equipo, pero también necesita estar bien. En el París ya hay un techo, el club se aburre de ganar la liga y después no alcanza a lograr el objetivo que es Champions".

Tras la eliminación de la Champions, Messi ahora solo tendría que ganar la Ligue 1, ya que también el PSG también quedó eliminado de la Copa de Francia.