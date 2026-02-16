Equipo de Michael Jordan es campeón del Daytona 500

-

La escudería 23XI Racing, copropiedad de Michael Jordan, celebró este domingo un triunfo histórico al imponerse en las 500 Millas de Daytona, una de las pruebas más emblemáticas de la NASCAR. El encargado de llevar al equipo a lo más alto fue el piloto Tyler Reddick.

Al volante de un Toyota del 23XI, Reddick aseguró la victoria en un desenlace vibrante. En la última vuelta, supo aprovechar un incidente que dejó fuera de combate a Chase Elliott cuando este se encontraba a escasos metros de cruzar la meta en primera posición.

Desde el circuito, Jordan vivió el momento con intensidad y no ocultó su emoción tras el resultado. El exjugador reconoció que la clave estuvo en el trabajo colectivo y en la estrategia adoptada por el equipo en los instantes finales. "Es increíble, muy gratificante. Los cuatro pilotos compitieron unidos y se respaldaron mutuamente. En este tipo de carreras nunca sabes qué puede pasar; el objetivo es mantenerse en pie hasta el final", expresó.

Michael Jordan is a Daytona 500 champion! pic.twitter.com/awIrrSY4fp — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 15, 2026

También destacó la planificación que les permitió llegar con opciones a la vuelta decisiva y comparó la sensación con la conquista de un campeonato, aunque admitió entre risas que no terminará de asimilarlo hasta recibir el anillo conmemorativo.

Jordan, quien cumplirá 63 años el 17 de febrero, comparte la propiedad de 23XI Racing con su socio, el piloto Denny Hamlin.