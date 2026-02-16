Jeffrey Echeverría domina fecha 1 del Campeonato de Motovelocidad 2026

La pista del Autódromo Los Volcanes vibró al ritmo de los poderosos motores de la motocicletas de Racing, ya que es te domingo, se celebró la primera fecha del Campeonato de Motovelocidad 2026, en la cual el piloto Jeffrey Echeverría, demostró todo su poderío, y se alzó con la victoria en la categoría reina: 1000 cc.
Las categorías que fueron protagonistas en la primera jornada de competencia fueron: 125 cc., 200 cc., 250 cc., 300 cc. (novatos, intermedios, expertos), 600 cc. (novatos, intermedios, expertos), y 1000 cc. (novatos, intermedios, expertos).
De esta manera, en la categoría reina, la 1000 cc., Jeffrey Echevería se hizo con la victoria al dominar los dos hits de competencia, con una puntuación de 50. En la segunda posición se ubicó Walter Arana, y Walter Reyes se hizo con la tercera plaza.
En la división 600 cc. Novatos, José Carlos Valdés se llevó los laureles de la victoria, al dominar de principio a fin la jornada dominical, y Ángel Hernández y Leonel Ambrosio se hizo, con la segunda y tercera plazas, respectivamente.
En esa misma categoría, solo que, en Intermedio y Expertos, Jesús Alvarado, Juan Mejía y Gerber Ulises, dominaron los Intermedio; mientras que Walter Arana, Carlos Gallo y Enrique Echeverría se hicieron con los primeros puestos en expertos.
En otras divisiones, Carlos Valdés (R3 Intermedio y 600 cc. Novatos), María José Arévalo (R3 Expertos), José Aviche (R3 Novatos), Edwin Dávila (200 G1 Libre), Ábner García (250 cc. Libre), Alex García (125 cc. Libre), y Stebbings Maldonado (160 cc. G2), se hicieron con el triunfo en sus respectivas modalidades.
La segunda fecha del Campeonato de Motovelocidad 2026, se desarrollará el próximo 11 y 12 de abril, en el Autódromo Los Volcanes.