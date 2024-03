"¡Era mi amiga!": así fue como Regina Solares estafó a una de sus víctimas

-

Una usuaria compartió una anécdota en la que explicaba cómo la habrían estafado para el concierto de la colombiana Karol G.

OTRAS NOTICIAS: La vida de lujo que Regina Solares presume en redes sociales

En redes sociales se hizo viral el caso de Regina Solares Valdez, una mujer que habría estafado a varios usuarios con boletos ilegítimos para el concierto de Karol G en Guatemala.

Tras algunos días de darse a conocer el caso, en redes sociales también se ha viralizado una anécdota contada por quién sería una de sus víctimas.

"Voy a iniciar este hilo de manera personal, pues después de darme cuenta de la estafa que me había hecho con dos mesas que le compré para el concierto de Karol G, me di cuenta de que fuimos más de 50 personas afectadas que también le aportan mucho a esta historia", indicaba la víctima. Según informó el Ministerio Público a Soy502, la mujer ya contaba con expedientes de investigación por casos del mismo delito de estafa.

Publicación que se hizo viral en redes sociales.

"En mi caso todo empezó por tengo una tienda Online, en la cual me contacto ella para ordenarme algunos artículos de diseñador, debo aclarar que con los pagos de sus productos siempre fue cumplida, con el tiempo empezó a ganarse mi confianza hasta empezar una relación de amistad", compartía la usuaria en redes sociales.

En un artículo de Soy502, se destaca que Regina Solares habría tenido una vida de lujos que presumía en redes sociales.

Usuarios estiman que la estafa sería por más de Q1 millón. (Foto: Redes Sociales)

Según mencionó la usuaria, ella y Solares se hablaban regularmente, y luego de agregarse en redes sociales pudo ver que ella ofrecía mesas para los conciertos, y subía fotografías con los artistas, "siempre en las mejores mesas, todo pintaba normal", indicaba.

La usuaria indicaba que aunque no era mucho de conciertos, se emocionó por el de la colombiana Karol G, pues podría celebrar su cumpleaños con sus dos hijas adolescentes.

Así fue como le pidió 3 entradas en los mejores lugares, "ella me dijo que solo podía venderme la mesa en Q38,000, fue acá cuando contacté a una amiga para comprar la mesa entre las 2, el problema fue cuando mi amiga no quiso una mesa si no 2 por lo cual le depositamos Q76,000", este dinero se lo habría depositado a principios de octubre.

Relato de la usuaria que habría sido estafada.

La mujer cuenta que pensaba que Solares sería una persona de confianza. "Ella se jactaba de trabajar directamente con las empresas promotoras y enviaba capturas de pantalla donde tenía comunicación directa con las empresas que traen a los artistas", detallaba la persona en su publicación.

Adjuntando capturas de pantalla, la usuaria indicó que Solares le habría regalado 3 entradas por venderle esas 2 mesas. Estas se las entregaría el día que salieran a la venta, pero no se las compartió, por lo que la usuaria relata que le solicitó los códigos QR. Sin embargo, la mujer siempre le ponía excusas para no entregarlos. Así estuvo por varios meses.

"Seguía pidiéndole la mesa que faltaba, por llamada me decía que si me ponía exigente 'su jefe' se molestaba y que muy poco le importaba devolver el dinero y bloquear la mesa que me había entregado porque el solo trabajaba con gente de confianza, mi amiga quería la mesa, no el dinero", explicaba en su relato la usuaria.

Para febrero, aún no tenían noticias de la mesa faltante. Ante esto la usuaria relata que intentó comprar otra mesa por su cuenta. Para la semana del concierto, la usuaria prefirió escribirle públicamente en su perfil de Facebook. Así habría sido como otras personas contactaron a la usuaria para comentarle que estaban en la misma situación.

Luego de escribirle a Solares públicamente, más personas se comunicaron con la usuaria para comentar que también los habría estafado a ellos.

"Si yo subiera aquí la cantidad de mensajes en donde ponía excusas a todos, esto es más interesante que una serie de Netflix, estafó incluso a personas con las que tuvo una amistad de toda la vida", detalló la mujer.

La usuaria indicó que finalmente si pudo ir al concierto junto a sus dos hijas, se desconoce si logró ponerse en comunicación con Solares.