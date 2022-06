El error de Donnarumma en el quinto gol de Alemania ante Italia

El portero ha tenido actuaciones cuestionables y en su último partido de la Liga de Naciones de UEFA recibió fuertes críticas.

Gianluigi Donnarumma ha tenido partidos para el olvido, como la derrota de su selección 5-2 contra Alemania.

Pese a la gran cantidad de goles recibidos, lo que más se le cuestiona al portero fue el error durante el último gol de los bávaros, el cual ocurrió de una manera insólita.

El portero no escondió su frustración y enojo por lo sucedido, pero también se vio crítico por las preguntas al final del partido.

“¿No es la primera vez? ¿Cuándo me he equivocado? ¿Con el Real Madrid, con una falta? Está bien, vamos, si queremos hacer polémica sobre estas cosas, hacemos polémica. Hago el discurso del equipo. Para mí todos hemos cometido errores, si me quieren culpar, lo acepto. Soy el capitán, asumo la culpa y mis responsabilidades. Quieres cuestionar los errores. Sigo adelante con la frente en alto. Entonces, si quieres decir que es mi culpa, hazlo”, dijo un Donnarumma enfadado con la pregunta del entrevistador de la UEFA.

Los internautas han cargado con rudeza contra el guardameta del Paris Saint-Germain por el error en una de las peores actuaciones de Italia, pero que aún tiene oportunidad de meterse a la Final 4 si logra ganar sus últimos dos compromisos en septiembre contra Inglaterra, última del grupo; y Hungría, líder.