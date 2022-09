Escuela advierte a madres que vistan "de manera provocativa" al llegar por sus hijos

Con polémico cartel, escuela en México hace un llamado a las madres de familia.

Una escuela en México desató tremenda polémica, tras lanzar una advertencia a las madres de familia para que asistan con ropa "adecuada" al ir por sus hijos, si no quieren ser regresadas.

El aviso fue dado mediante un cartel colgado en la entrada de la institución ubicada en Coahuila, haciéndose viral en redes sociales.

El polémico anuncio se viralizó en redes sociales. (Foto: Upsocl)

"Atención, Sras. Madres de Familia: se les pide de la manera más atenta, acudir a recoger a sus hijos con ropa adecuada a este plantel educativo. No mini shorts, no minifaldas, no blusas escotadas, no blusas de tirantes, no blusas transparentes", se lee.

Pero el anuncio no acabó ahí, pues al final agregaron la frase que hizo explotar a muchos internautas:

"Evítenos la pena de regresarla a cambiarla a su casa. Evítense faltas de respeto innecesarias. Atentamente, sus niños", puntualiza el texto.

El aviso generó debate en redes sociales, pues una extensa serie de comentarios coincide en que, más que pedirle a las madres vestirse de cierta forma, hay que pedirle a los padres no sexualizar a nadie.

Hasta el momento, la institución no se ha pronunciado al respecto.