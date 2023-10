La espeluznante historia de la niña "justiciera" que se aparece en el Mercado Central

-

Recientemente salió a luz la terrorífica historia de uno de los "espantos" que habita el "Mercado Central" de la Ciudad de Guatemala: una pequeña niña que algunos afirman haber visto.

Se trata de un "alma justiciera" que ha sido vista en algunos corredores del "Mercado Central", ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.

Los especialistas del podcast llamado GuateCuento, que comparten anécdotas paranormales de Guatemala, hablaron de las apariciones en el lugar, famoso por el comercio de alimentos, textiles y artesanías.

"¿Tiene sus espantos el Mercado Central? Ah, sí, tiene un montón de espantos, tantos que hay una de la que voy a hablar", iniciaron la conversación los protagonistas de este espacio, Juancho Carbono (comediante), Javier Corleto (cineasta) y Carlos Zeceña (analista de historia).

"Hay una niña que se aparece en la línea donde está el baño y en la segunda entrada sobre la 9na. avenida, donde topa la 7ma. calle, pero una vez, sobre la 6ta. calle. Por los años 50 más o menos creo que fue esto, de noche, venía un taxista con una señora. El taxista quería abusar de ella y la bajó en la parte de atrás del Mercado Central, con una pistola le pidió que se quitara la ropa... La señora estaba gritando y de repente se apareció una niña que la tomó del rostro y le dijo: 'No tengás pena, no te va a pasar nada'. En ese momento, el tipo se quedó frío, porque la niña no se miraba completa. El tipo le empezó a disparar y salió corriendo. La niña regresó y le dijo a la señora que ella había estado enterrada ahí, en el cementerio, y la señora se quedó fría. 'Abusaron de mí cuando yo era pequeña, así que nadie va a abusar de nadie más', dijo la niña. Se supone que aparece cuando hay ataques similares por las noches. Es un alma justiciera", contaron.

Además de esta, también mencionaron otra aparición recurrente: "Hay otro espanto que está sobre la 8va. avenida, que solo se aparece una vez al año, que se podría llamar 'La sombra de la hora', no tiene un mes en específico. La gente no sabe cuándo, pero ha sucedido que ha muerto ahí gente. Una vez había una persona a la que se le acercó esta sombra que se ve como del siglo XVIII y pregunta la hora. 'Decime la hora', 'Son las 9:52', 'Qué bueno saber la hora de tu muerte'", dijeron.

Antes de la construcción del "Mercado Central" que inició el 24 de octubre de 1869, en el área había un cementerio conocido como "El Sagrario". Se dice que durante el inicio de las obras se desenterraron varios cuerpos.

Antes las actividades comerciales se llevaban a cabo en la Plaza Central (hoy Plaza de la Constitución); el 16 de octubre de 1871 los vendedores se instalaron de manera fija en el lugar ya terminado.

