¡Se cansó! Por esta razón Rodrigo De Paul demandó a su expareja

Rodrigo De Paul se habría cansado de ciertas conductas de su expareja, Camila Homs.

LEE TAMBIÉN: Rodrigo de Paul desata polémica tras emotivo reencuentro con Tini Stoessel

El nombre de Rodrigo De Paul cobró popularidad desde que se robó las miradas durante el Mundial de Qatar 2022.

Sumado a eso, el jugador ha llamado la atención por no esconder su romance con la cantante y actriz Tini Stoessel.

Ahora, De Paul está dando de qué hablar luego de conocerse que interpuso una demanda contra su expareja, Camila Homs, por un insólito motivo.

Rodri De Paul y Tini Stoessel no esconden su amor. (Foto: Instagram)

El astro argentino sostuvo una relación con Camila durante más de diez años, en los que tuvieron dos hijos. En diciembre de 2021 pusieron fin a su relación tras una serie de problemas entre ambos.

Rodri ha tomado la decisión de iniciar una demanda penal por "amenazas y hostigamiento", según la prensa internacional. Y es que todo comenzó hace unos días cuando al futbolista no llegó a tiempo a un reencuentro con sus hijos, tras el triunfo en Qatar.

Mensajes amenazantes

El medio Teleshow dio a conocer los presuntos mensajes que De Paul presenta en la denuncia, evidenciando las amenazas que ha hecho Homs.

"Que no se me cruce (Tini) y que no se cruce con mis hijos. Nada más. Todavía no me conocés vos a mí. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea. Así que cerrá bien el orto".

En otro mensaje, la modelo le dice que se merece lo peor, y que será ella quien se encargue de "que el mundo entero te conozca por lo mie*** que sos, más que por ser campeón del mundo".

La denuncia involucra al padre de Camila, quien aparentemente también intimidó a De Paul con un texto. "Ya vas a conocer a Horacio Homs", se lee.

Hasta el momento, Camila no se ha pronunciado sobre el tema. Sin embargo, es probable que sí lo haga pues en otras ocasiones no le ha importado mencionar su antigua relación.