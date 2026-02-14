Esta será la carrera que recorrerá La Antigua este 15 de febrero

Previo a iniciarse, se tendrá una misa este sábado 14 de febrero a las 17:00 horas, en la Iglesia de San Francisco el Grande como inauguración al evento.
La Ruta de las Iglesias es una carrera popular que se realiza durante la Cuaresma para conmemorar la historia religiosa, la arquitectura colonial y las tradiciones durante esta época.
Este año se llevará a cabo la tercera edición de este evento deportivo, el cual recorrerá:
- La Catedral de San José
- La Iglesia de La Merced
- La Ermita Santa Lucía
- El Calvario
- San Cristóbal el Bajo
- Santa Ana
- Belén
- La Escuela de Cristo
- San Francisco
- San Pedro
La carrera saldrá a las 7:00 horas, desde el Parque Central de La Antigua Guatemala.
La Municipalidad de La Antigua apoyará en la coordinación de la actividad.