Inundado: Así quedó el estadio de los Yankees tras el paso del Huracán Ida

El estadio de los Somerset Patriots quedó bajo el agua como consecuencia del paso del Huracán Ida, que arrasó con varios lugares de Nueva Jersey y Nueva York.

Las fuertes lluvias ocasionadas por el Huracán Ida arrasaron con Nueva Jersey, Nueva York, y diversas áreas del noreste.

A consecuencia de su paso, el estadio de los Somerset Patriots quedó bajo el agua.

El presidente y gerente de Somerset, Patrick McVerry, dijo que el equipo aún está evaluando los daños en el estadio con capacidad para 8,580 personas después de la tormenta.

Statement from Somerset Patriots President/General Manager Patrick McVerry regarding the floods caused by Tropical Storm Ida. pic.twitter.com/u3BLYyhrIT — Somerset Patriots (@SOMPatriots) September 2, 2021

El equipo de Nueva Jersey se encuentra jugando actualmente en una serie de siete partidos como visitantes contra Bowie Baysox, quienes juegan en Maryland.

El último partido en casa de los Patriots está programado para el domingo 12 de septiembre, antes de que terminen la temporada con una serie a domicilio contra Akron RubberDucks.

El Somerset Patriots, el estadio de los Yankees en las Ligas Menores de beisbol, inundado como nunca se vio, producto de las gravísimas inundaciones en Nueva Jersey. pic.twitter.com/cGfjHZhkjV — SportsCenter (@SC_ESPN) September 3, 2021

Los restos del huracán Ida han dejado por lo menos 22 personas fallecidas en Nueva Jersey y Nueva York cuando tornados e inundaciones récord dejaron áreas en estado de emergencia el pasado jueves.