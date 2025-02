Estados Unidos afirma haber matado a líder de Al Qaeda

-

Estados Unidos mató a un líder de la rama siria de Al Qaeda, Hurras al Din, que recientemente anunció su disolución, informó el ejército del país norteamericano.

El Comando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom), informó en X que había "eliminado" durante un "ataque aéreo de precisión" a "Wasim Tahsin Bayraqdar, un alto miembro de la organización terrorista Hurras al Din (HaD), afiliada a Al Qaeda", en el noroeste de Siria.

Estados Unidos, cuyo ejército está desplegado en Siria como parte de una coalición internacional creada en 2014 para luchar contra los yihadistas del grupo Estado Islámico (EI), realiza regularmente ataques en este país.

El 17 de febrero, el ejército estadounidense anunció que había matado a otro "alto funcionario a cargo de las finanzas y la logística" de Hurras al Din, sin especificar su identidad, casi tres semanas después de informar de la muerte de Muhamad Salah al Za'bir", un tercer "alto funcionario" de la organización.

El pequeño grupo yihadista Hurras al Din, rama siria de Al Qaeda, anunció su disolución a finales de enero, explicando que había tomado esta decisión tras la caída del régimen de Bashar al Asad.

El grupo está incluido en la lista estadounidense de "organizaciones terroristas".

CENTCOM Forces Kill an Al Qaeda Affiliate, Hurras al-Din, Leader in Northwest Syria



On Feb. 21, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a precision airstrike in Northwest Syria, killing Wasim Tahsin Bayraqdar, a senior leadership facilitator of the terrorist organization… pic.twitter.com/8daB0kqqOm — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 22, 2025

Una coalición rebelde liderada por el grupo islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS) tomó el poder en Damasco después de derrocar a Al Asad el 8 de diciembre.

Las nuevas autoridades sirias anunciaron su intención de que todos los grupos armados se disuelvan.

Hurras al Din, que incluye a yihadistas extranjeros, tenía su base en zonas montañosas del noroeste de Siria.

Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (SOHR), basado en el Reino Unido pero cuenta con una amplia red de fuentes en Siria, Wasim Bayraqdar murió cuando el carro en el que viajaba fue atacado por un dron en la carretera de Sarmada a Tal al Karama, en el noroeste del país.