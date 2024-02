¿Se están besando? Sale a luz nueva imagen que confirmaría infidelidad de Peso Pluma

-

Usuarios comparten nuevas imágenes donde presuntamente Peso Pluma estaría besando a otra mujer.

Esto tras hacerse viral un video en el que supuestamente se probaría la infidelidad de Peso Pluma a la cantante argentina Nicki Nicole.

El mexicano y la argentina sostuvieron una relación y, aunque él parecía muy enamorado, pues nunca perdía la oportunidad de presumirla, tras hacerse viral un video en el que Peso Pluma va agarrado de la mano con otra mujer, la argentina confirmó que la relación se había terminado.

Te das cuenta de que peso pluma es un gran hijo de put cuando no tiene problema en ser visto, ni siquiera se esconde mientras la caga.

(no importa q sea mexicano, dejen de joder con la xenofobia, él es el tipo de mierda, no su país) pic.twitter.com/klTwFAJxsu — Alby (@AlbyCald) February 13, 2024

Según Milenio, el mexicano estuvo en Las Vegas para asistir al Super Bowl. Tras el partido, el famoso fue a una discoteca y a un casino, donde lo captaron de la mano con una modelo.

En esta imagen se puede apreciar a un numeroso grupo de personas cerca de la barra de un bar, con muchas personas que llevaban jerseys de fútbol americano.

Sin embargo, los usuarios explican que la imagen no es clara, pero la ropa que llevaba la persona es parecida a la de Peso Pluma durante ese día. En esta imagen, se le puede ver aparentemente besando a una mujer.

Infobae detalla que la imagen no es clara, por lo que no se puede distinguir el rostro de la persona con la que está el cantante, ni qué estaban haciendo.