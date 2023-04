El "hábito" que puede acabar con una relación de pareja

Hay muchos hábitos que pueden acabar con una relación, pero hay uno especial que es el más dañino.

Se trata de la "inflexibilidad" con la pareja, la cual resulta peor que la infidelidad, la monotonía e incluso la diferencia de metas en la vida.

Según una terapeuta de pareja en la revista GQ, este hábito es más dañino que todo lo anterior mencionado.

Así mismo, la terapeuta María Baratta menciona que el problema que más ve en su consulta es la rigidez o inflexibilidad.

Esta rigidez o inflexibilidad sucede cuando al momento de resolver conflictos en pareja, la otra persona no acepta otras opiniones más que las propias.

Se menciona que para que una relación funcione es necesaria la buena comunicación, y entre estos la empatía. Ponerse en los zapatos del otro y tratar de entender su punto de vista.

La inflexibilidad en la terapia de pareja. (Foto: Pexels)

Todas las parejas tienen diferencias, porque al final son dos personas individuales con puntos de vista diversos.

También es natural que existan personas tercas, pero eventualmente pueden terminar entendiendo el punto de vista de la otra persona. En cambio una persona inflexible nunca será capaz de llegar a un acuerdo con su pareja, condenando su relación.

La forma en que puedes mejorar tu forma de llegar a acuerdos es con la escucha activa. Empatizar, preguntar y hacer un esfuerzo de comprender es algo que 100% mejora tu relación.

Otro terapeuta, Rafael Santandreu, en su libro El arte de no amargarse la vida, menciona otro método básico que utiliza en sus terapias de pareja es la aceptación incondicional.

Portada del Libro El arte de no amargarse la vida. (Foto: Casa del Libro)

La aceptación incondicional no hace referencia a permitir faltas de respeto ni nada parecido. La aceptación incondicional es ser feliz en la individualidad para poder aceptar al otro incluso con sus fallos. Incluso enseña una técnica para resolver conflictos sin hacer sentir a tu pareja que lo estas obligando.

Se llama la lista de sugerencias con amor, en donde podemos decir lo que queremos y agregamos que incluso si no lo hace, le seguiremos queriendo. Por ejemplo, me gustaría que me acompañaras a más eventos sociales, pero si no lo haces, te seguiré queriendo igual.

Este sencillo método permite que tu sugerencia sea vista como "puntos extra" y quita la obligación de encima.