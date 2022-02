¿Qué lugar inspiró a Arjona a escribir el tema "Señora de las cuatro décadas"?

Ricardo Arjona dejó al descubierto la historia que hay detrás de su icónica canción "Señora de las cuatro décadas".

Ricardo Arjona, es el máximo exponente de la música de Guatemala y sin duda alguna, sus canciones han traspasado fronteras.

La mayoría de sus sencillos musicales no solamente han logrado conquistar a millones de personas en todo el mundo, sino que también se han posicionado y marcado tendencia a lo largo de los años.

Las canciones del cantautor guatemalteco cuentan una historia singular, tal es el caso de "Señora de las cuatro décadas", la cual destaca en el álbum "Historias", el cual fue lanzado en el año de 1994.

La inspiración de Arjona

Esta canción es tan emblemática y a su vez muy representativa para Arjona, ya que detrás del sencillo se esconde el desenlace de su llegada a México, país que lo vio crecer profesionalmente.

Para poder conseguir su éxito y su propósito, Arjona tuvo que hacer todo aquello que estuviese a su alcance, y para poder conseguir dinero asistió a un bar a cantar.

El lugar era frecuentado por mujeres de aproximadamente 40 años de edad, con las que se inspiró para componer la canción y aunque no es para una mujer en específico, sí lo es para brindarles un homenaje a las primeras personas que lo escuchaban cantar.

Según contó el artista de talla mundial, cuando "Señora de las cuatro décadas" se volvió un éxito y él la cantaba, las mujeres de esa edad le enviaban bebidas en referencia a la aceptación de la canción.

"Es un tema sumamente inocente y cuenta la historia de cuando llegue a México desde mi país natal. En ese momento tenía serios problemas económicos y no podía pagar la renta. Es por ello que un amigo, que era cantante, me llevaba a un lugar que se llamaba El Chato. Ese lugar era frecuentado por señoras de esa edad. Y un día me inspiré y escribí una canción dedicada a esas señoras", narró Arjona.

