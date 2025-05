Este es el orden en que votarán los cardenales para elegir al nuevo Papa

-

Este es el orden en que deberán votar los cardenales durante el Cónclave, para elegir al nuevo Papa.

Un día antes de que inicie el Cónclave para elegir al nuevo Papa, el Vaticano dio a conocer el orden en qué votarán los cardenales.

Los 133 cardenales, de 71 países de los cinco continentes se encuentran en Roma, Italia, para elegir al sucesor del papa Francisco.

Según la lista que compartió el Vaticano por medio de la red social X, el cardenal guatemalteco, Álvaro Ramazzini será el número 67 en votar.

"Este es el orden de votación durante el Cónclave en la Capilla Sixtina", se lee en la publicación del Vaticano, en la que también se explica que el orden se determina por la procedencia.

Además, que los cardenales-obispos Parolin, Filoni, Tagle y Prevost serán los primeros en votar en el Cónclave que inicia este miércoles.

This is the order for casting votes during the Conclave in the Sistine Chapel. The order is determined by precedence. Cardinal-bishops Parolin, Filoni, Tagle and Prevost go first. Image: Vatican Media. pic.twitter.com/rUyxDWX3MT — EWTN Vatican (@EWTNVatican) May 6, 2025

Cierran el Palacio Apostólico

Este 6 de mayo se conoció que ya fueron cerrados oficialmente los ingresos del Palacio Apostólico para el inicio del Cónclave 2025.

"En el umbral del Cónclave, una Comisión presidida por el Sustituto para Asuntos Generales, e integrada también por el Comandante del GSP y el Subcomandante de la Gendarmería, procedió a cerrar los ingresos al Palacio Apostólico, colocando el sello Cónclave y 2025", dijo la Secretaría de Estado de la Santa Sede.