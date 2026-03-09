Estelar City vs Liverpool en cuartos de final de la FA Cup

Manchester City y Liverpool cruzarán espadas en los cuartos de final de la Copa inglesa, el fin de semana del 4 de abril, según deparó el sorteo realizado este lunes antes del inicio del último duelo de octavos.
OTRAS NOTICIAS: Mbappé vuelve a entrenar, pero el Real pierde a Carreras
Esos dos gigantes del futbol inglés se han repartido las últimas ocho ediciones de la Premier League: seis títulos para los Citizens (2018 y 2019, y de 2021 a 2024), dos para los Reds (2020 y 2025).
El Southampton, de la segunda división, recibirá al actual líder de la Premier League, el Arsenal, mientras que el Chelsea se medirá con el modesto Port Vale, de la League One (tercera división), verdugo del Sunderland (1-0) el domingo.
El Leeds se enfrentará al West Ham, que sufrió más de la cuenta para vender al Brentford este lunes.
Los partidos están programados para disputarse del 4 a 5 de abril. Será una eliminatoria a juego único.