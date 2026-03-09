Guatemalteco Voelin destaca en reality colombiano "A otro nivel"

-

El cantante franco guatemalteco Voelin participa en el reality colombiano "A Otro Nivel", que se transmite por el canal local Caracol Televisión.

Tras pasar el casting en el que los jurados Kike Santander, Gian Marco y Felipe Peláez, lo llevaron alto la última semana de febrero, el músico se encuentra en la competencia.

Foto: Caracol.

De 7 mil castings solo 80 participantes fueron seleccionados y el guatemalteco debe demostrar su destreza en diferentes géneros cada semana, hasta lograr su objetivo: ganar.

"Siempre he pensado que el arte no tiene fronteras ni barreras. Lo imposible se vuelve posible cuando hay pasión esfuerzo y disciplina, y estoy orgulloso de llevar mis raíces al reality de canto más famoso de Colombia." expresa Voelin acerca de sus logros.

El guatemalteco se encuentra en Bogotá y además de esta exposición televisiva, firmó un contrato editorial con DURO y Sony Music Publishing, además de formar parte de una comedia musical.

Foto: Caracol.

Su ingreso al show

Como es tradición en el programa, Voelin pasó por el "casting del ascensor", donde los participantes cantan sin ser vistos por los jueces, ellos deciden si les gusta lo que escuchan tocando un botón que provoca que el artista que compite suba de nivel o se quede.

El guatemaleco cantó "Tu amor me hace bien" de Marc Anthony y fue apoyado por los tres jueces.

El jurado

Está formado por Kike Santander, productor y compositor ganador de múltiples premios Grammy, responsable de éxitos para artistas como Alejandro Sanz, David Bisbal, Gloria Estefan, Thalía entre otros.

Felipe Peláez, cantautor de vallenato pop contemporáneo y figura destacada de la música colombiana.

Gian Marco, cantautor peruano ganador de varios Latin Grammy, compositor para grandes estrellas de habla hispana.

Foto: Caracol

Acerca de "A Otro Nivel"

Se trata de un concurso musical colombiano hecho por "Caracol Televisión" (2026), en él, cantantes profesionales compiten en duelos y evolucionan por etapas para demostrar superioridad artística.

En la dinamica los cantantes suben en un ascensor para presentarse y, en etapas avanzadas, forman grupos y asumen el papel de líderes. El premio es realizar giras nacionales para los cuatro finalistas.



El nombre surge de la expresión "a otro nivel", que en el lenguaje coloquial colombiano se utiliza para describir algo o alguien que es excepcional, superior al resto o impresionante.

MIRA

#guatemala #colombia #cantante #parati ♬ sonido original - voelinmusic @voelinmusic Guatemala en el Reality Colombiano de Canto A Otro Nivel #aotronivel