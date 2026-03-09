Colisión entre buses deja varios heridos en carretera a El Salvador

Cuatro de los heridos han sido trasladados a centros asistenciales debido a la gravedad de las heridas.
Un accidente de tránsito en el que se vio involucrado un bus que continuó su marcha y un microbús ha dejado varios heridos en el kilómetro 36 de la carretera a El Salvador.
En las imágenes se observa que el microbús impactó contra un poste, el cual quedó derribado en el lugar.
Bomberos Voluntarios fueron alertados de esta emergencia, en la que reportaron que cuatro de los heridos fueron trasladados hacia el seguro social de accidentes y al Hospital Regional de Cuilapa.
Los traslados hacia el seguro social fueron identificados como: Lesly Mariela Veliz Velásquez, de 36 años; y Ericka Janet Silvestre Velásquez, de 49.
Además, varias personas han sido atendidas en el lugar del percance vial, según informaron los socorristas.
Dos de las personas atendidas en el lugar se identificaron como: Melly Arrecis, de 50 años; y Marco Tulio Marroquin Osorio, de 26.
Debido a esta colisión, la vía con dirección hacia el sur ha quedado obstaculizada parcialmente, lo que ha provocado congestionamiento en el sector.