Colisión entre buses deja varios heridos en carretera a El Salvador

Cuatro de los heridos han sido trasladados a centros asistenciales debido a la gravedad de las heridas.

Un accidente de tránsito en el que se vio involucrado un bus que continuó su marcha y un microbús ha dejado varios heridos en el kilómetro 36 de la carretera a El Salvador.

En las imágenes se observa que el microbús impactó contra un poste, el cual quedó derribado en el lugar.

Un poste fue derribado por el microbús. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Bomberos Voluntarios fueron alertados de esta emergencia, en la que reportaron que cuatro de los heridos fueron trasladados hacia el seguro social de accidentes y al Hospital Regional de Cuilapa.

Los traslados hacia el seguro social fueron identificados como: Lesly Mariela Veliz Velásquez, de 36 años; y Ericka Janet Silvestre Velásquez, de 49.

Los socorristas atienden a algunos de los heridos en el lugar. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Además, varias personas han sido atendidas en el lugar del percance vial, según informaron los socorristas.

Dos de las personas atendidas en el lugar se identificaron como: Melly Arrecis, de 50 años; y Marco Tulio Marroquin Osorio, de 26.

El microbús ha sufrido daños materiales tras el fuerte impacto. (Foto: Redes sociales)

Debido a esta colisión, la vía con dirección hacia el sur ha quedado obstaculizada parcialmente, lo que ha provocado congestionamiento en el sector.