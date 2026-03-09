Arévalo asegura que no ha pedido el retiro de John Barrett de la embajada de EE.UU.

-

Presidente señala que el trabajo estratégico con Estados Unidos continúa.

OTRAS NOTAS: Arévalo anunciará quiénes serán sus magistrados de la Corte de Constitucionalidad

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que, pese a los pronunciamientos de diputados de supuesta intromisión por parte de Jonh Barrett, encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, no ha solicitado su salida.

Durante la conferencia de prensa La Ronda,el mandatario fue consultado sobre las declaraciones de diputados que indicaron que el Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala hizo llamadas para influir en sus decisiones.

Al respecto de esta situación periodistas le preguntaron al mandatario se había pedido al Departamento de Estado o al secretario Rubio la salida de Barrett del país.

John Barrett, encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala. (Foto: Archivo / Soy502)

"No, no nos hemos solicitado que se saque a —John— Barrett", respondió el mandatario.

Ante esa respuesta, los comunicadores repreguntaron al mandatario si ha tenido alguna plática directa con el diplomático estadounidense.

"Estamos trabajando a nivel de las Cancillerías, aquí y en los Estados Unidos, alrededor de esta cuestión", respondió el gobernante.

LEA MÁS: Agenda estatal avanza en nombramientos y reformas clave esta semana

Durante la conferencia de prensa varios periodistas repreguntaron sobre la relación que tiene el Gobierno de Guatemala con el de Estados Unidos y por qué no fue invitado a la reunión de mandatarios de las américas.

Arévalo destacó en varias ocasiones que el gobierno guatemalteco continua el trabajo en el marco de la cooperación estratégica con Estados Unidos lo cual ha permitido alcanzar "objetivos connotados" en varios temas.

Agregó que se seguirá trabajando para "mantener los canales de comunicación" con el Gobierno estadounidense.