Buscan a Alex Revolorio, desaparecido en zona 1

Fue visto por última vez cuando observaba el paso de una procesión, el recién pasado domingo.
La familia de Alex Alfredo Revolorio Molina, de 53 años, solicita el apoyo de la población para que pueda ser localizado.
Revolorio Molina fue visto por última vez el pasado domingo 8 de marzo, aproximadamente a las 6:47 de la tarde, en cercanías de la 1a. calle y 10a. avenida A, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, a inmediaciones de un supermercado.
Esta persona se encontraba observando la procesión de Santo Domingo.
Al momento de su desaparición vestía un pantalón azul tipo comando, una playera azul y zapatos tenis negros.
Su familia indica que se encuentra muy preocupada por su paradero y solicita a cualquier persona que tenga información comunicarse al número telefónico: 4747-6947.