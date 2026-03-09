Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Buscan a Alex Revolorio, desaparecido en zona 1

  • Por Geber Osorio
09 de marzo de 2026, 17:15
Alex Revolorio es buscado por sus familiares, quienes se encuentran preocupados por su paradero. (Foto: Cortesía)

Alex Revolorio es buscado por sus familiares, quienes se encuentran preocupados por su paradero. (Foto: Cortesía)

Fue visto por última vez cuando observaba el paso de una procesión, el recién pasado domingo. 

OTRAS NOTICIAS: Rinden honras fúnebres al agente de la PNC que murió tras sufrir accidente

La familia de Alex Alfredo Revolorio Molina, de 53 años, solicita el apoyo de la población para que pueda ser localizado.

Revolorio Molina fue visto por última vez el pasado domingo 8 de marzo, aproximadamente a las 6:47 de la tarde, en cercanías de la 1a. calle y 10a. avenida A, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, a inmediaciones de un supermercado.

Esta persona se encontraba observando la procesión de Santo Domingo.

Alex Alfredo Revolorio Molina se encontraba observando una procesión cuando fue visto por última vez. (Foto: Cortesía)
Alex Alfredo Revolorio Molina se encontraba observando una procesión cuando fue visto por última vez. (Foto: Cortesía)

Al momento de su desaparición vestía un pantalón azul tipo comando, una playera azul y zapatos tenis negros.

Su familia indica que se encuentra muy preocupada por su paradero y solicita a cualquier persona que tenga información comunicarse al número telefónico: 4747-6947. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar